Россия спускает на воду крупнейшую атомную подлодку в мире (Stern, Германия)

Stern (Германия) . Об этой подводной лодке можно говорить в превосходной степени во всех отношениях. Это поистине «мать всех подлодок», пишет Гернот Крампер. Вдобавок ее вооружение включает в себя шесть торпед класса «Посейдон», способных уничтожить весь мир, отмечает он. Российский подводный атомоход привел в восторг и одновременно напугал автора журнала. Об этой подводной лодке можно говорить в превосходной степени во всех отношениях. Это поистине «мать всех подлодок», пишет Гернот Крампер. Вдобавок ее вооружение включает в себя шесть торпед класса «Посейдон», способных уничтожить весь мир, отмечает он.

Об этой подводной лодке можно говорить в превосходной степени во всех отношениях. «Белгород» имеет водоизмещение больше, чем боевой корабль времен Первой мировой войны и насчитывает 184 метра в длину. При этом «Белгород» — подлодка проекта 09852 — не просто длиннее остальных подлодок. Она разрабатывалась для особых задач. Теперь на Западе гадают, какими именно эти задачи могли бы быть. Не исключено, что этот подводный гигант может нести пять или шесть новейших торпед «Посейдон».

«Наследие» СССР

История постройки «Белгорода» началась скорее неудачно. Изначально предполагалось создание подводной лодки класса «Оскар II» (Oscar II). Однако в 1994 году у Москвы закончились деньги, и работу над ней приостановили. В какой-то момент было решено перестроить уже частично готовый корпус в специальную подлодку. С этой целью корпус удлинили на 30 метров. Теперь его длина составляет 184 метров, а водоизмещение подлодки 30 тысяч тонн в подводном положении. Скорость ее может достигать 33 узлов. Двигатель состоит из двух реакторов ОК-650 мощностью порядка 100 тысяч лошадиных сил.

Скорее всего «Белгород» не будет использоваться как атакующая подлодка, целью которых будет уничтожение других субмарин и надводных кораблей. Она сделана также не для транспортировки стратегических ядерных ракет. Эксперты предполагают, что из ее корпуса удалено отделение для запуска ракет. Таким образом, «Белгород», вероятно, будет использоваться в качестве «плавучей базы», транспортирующей различные грузы, например, мини-подлодки.

Некто под ником H I Sutton опубликовал в интернете наиболее полную информацию о подводных лодках. Автор предполагает, что «Белгород» хотя и является часть российских ВМС, будет действовать в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ). В частности, к целям и задачам гигантской субмарины будет относиться испытание новых технологий при строительстве подлодок.

В первую очередь, «Белгород» будет перевозить к местам назначения мини-подлодки класса «Лошарик», способные действовать на экстремальной глубине. С их помощью, к примеру, можно устанавливать буи для контроля над судоходством, а также следить за аналогичной деятельностью США.

В настоящее время мировые державы активно работают над разработкой подводных дронов и автономного подводного оружия. Для установки подобных систем «Белгород» также вполне подходит, потому что, в отличие от надводных кораблей, может выполнять свои задачи тайно.

«Оружие Судного дня»

Особую озабоченность вызывает тот факт, что подлодка «Белгород» может брать на борт новейшие торпеды типа «Посейдон». После того, как Путин упомянул об этом оружии во время передававшегося по ТВ выступления, Кремль регулярно вещает об успехах при разработке этого оружия.

«Посейдон» вполне можно назвать классическим «оружием Судного дня». Каждая такая торпеда имеет термоядерную боеголовку массой две мегатонны. Одного такого подводного взрыва хватит для того, чтобы полностью уничтожить целую авианесущую группу США. Впрочем, еще хуже то, что она может быть применена против гражданского населения. Один взрыв вблизи Восточного побережья США вызвал бы мега-цунами, которое поразило бы весь регион.

Успехи в строительстве подводных двигателей

Независимо от таких откровенно апокалиптических видений двигатели, которым оснащаются торпеды «Посейдон», таят в себе довольно большую опасность. Одна торпеда имеет длину более 20 метров и диаметр около двух метров. Она может применяться на глубине более 1000 метров и изменять в движении как направление, так и глубину. Запас хода благодаря ядерной силовой установке практически не имеет ограничений. Самое главное, однако, заключается в том, что скорость такой торпеды может достигать 110 узлов (порядка 200 км/ч). Чтобы добиться этого, русским, видимо, удалось решить проблемы с суперкавитацией для относительно крупного корпуса «Посейдона». Суперкавитация означает, что торпеда находится в защитной воздушной оболочке, благодаря которой существенно снижается сила трения между торпедой и окружающей ее водой. Если это так, то русским удалось добиться больших успехов на пути к тому, чтобы строить действующие по аналогичному принципу подводные лодки, скорость которых будет намного превышать скорость всех нынешних подлодок и кораблей. Держава, которой это удастся, станет владычицей подводного мира.