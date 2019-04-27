НАТО назвало мифом активность у границ России

НАТО попросили еще раз заглянуть в спецраздел официального сайта блока «развенчанные российские мифы». Так альянс отреагировал на призыв начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова завершить военную активность у границ РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника альянса.

«Такие давние заявления там рассматриваются», — отметил сотрудник НАТО.

В альянсе уверены, что военное присутствие кораблей в Балтийском регионе не несет никакой угрозы. Их суда выполняют роль «оборонительных и соразмерных шагов», которые представляют собой ответ на изменение обстановки в области безопасности.

Ранее Герасимов заявил, что прекращение военной операции НАТО является одним из главных условий для снижения напряженности у российских границ. Как заявил глава Генштаба, размещение дополнительных войск и военной техники в Восточной Европе, в странах Балтии и Черном море отрицательно влияет на общую безопасность, отметил сайт «Утро.ру».

После того, как ВС РФ обратили внимание на чрезмерную активность НАТО, России пришлось перебросить армию к юго-западу.