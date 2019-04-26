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Тысяча экспертов и сотня стран: конференция MCIS-2019 в цифрах 

ТК «Звезда» 5 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Московская конференция по международной безопасности MCIS-2019 накануне завершилась в столице России.
В Московской международной конференции по безопасности MCIS-2019 приняли участие 54 представителя высшего военно-политического руководства иностранных государств на уровне глав военных ведомств, их заместителей и начальников Генеральных штабов. Об этом говорится в инфографике, которую опубликовало Минобороны РФ.
Кроме того, в инфографике говорится, что «на полях» конференции состоялось 32 двусторонние встречи руководства Минобороны РФ с главами зарубежным делегаций.
Так, глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на площадке форума провел переговоры с представителями Китая, Ирана, Сербии, Саудовской Аравии, КНДР, Монголии, Мьянмы и Лаоса.
MCIS-2019 — Московская конференция по международной безопасности, в восьмой раз проходящая в Москве, — стартовала 23 апреля. Отмечается, что регистрацию на нее прошло более 1000 участников из 101 страны. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 30 государств.
Ранее замглавы Минобороны РФ подвел итоги конференции.
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Комментарии
Войска , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Москва
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