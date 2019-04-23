Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп. Отмечается, что спецназовцев натаскивают на действия по программе VBSS (visit, board, search and seizure) — сближение, высадка, прочесывание и захват.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, были арестованы на два месяца.