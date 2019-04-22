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Российский генерал отметил важность превосходства в киберпространстве 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Современные войны приобретают высокотехнологичный характер, превосходство в киберпространстве становится решающим условием победы наряду с военной мощью, говорится во вступительном слове начальника Национального центра управления обороной России (НЦУО) генерал-полковника Михаила Мизинцева на открытии второго этапа научно-практической конференции, посвящённой итогам первых пяти лет деятельности НЦУО РФ.
"Современное развитие форм и способов ведения войн и вооруженных конфликтов наглядно демонстрирует разворот в сторону так называемых «высокотехнологичных войн», когда в полной мере задействуются новые сферы борьбы — информационное и киберпространство", — цитирует его газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда», опубликованная в понедельник.
Мизинцев отметил, что в сложившихся условиях эффективность применения войск напрямую зависит от возможностей системы управления, развитие которой является приоритетным направлением строительства вооруженных сил.
При этом генерал подчеркнул, что многолетние усилия российской военной науки по сопряжению информационных систем и автоматизированных систем управления в едином информационном пространстве не привели к требуемому результату. Сегодня эти задачи возложены на специалистов НЦУО РФ.
"Одним из важнейших направлений в их решении является создание программно-аппаратного комплекса, который объединит информационные потоки разнородных автоматизированных систем в единый информационно-управляющий комплекс по всей вертикали — от стратегических до тактических звеньев управления. Входящие в его (НЦУО — ред) состав центры обработки данных уже сейчас позволяют обрабатывать огромные объемы информации", — рассказал он.
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Войска , НЦУО РФ , РИА Новости , Москва
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