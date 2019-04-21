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Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит во Вьетнам 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" завершил программу неофициального визита во вьетнамский порт Камрань. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования четвертого военно-морского района ВМС Вьетнама и командованием вьетнамского военного флота, возложили венок к мемориалу "Камрань", осмотрели достопримечательности города", — сказано в сообщении.
Боевые корабли ТОФ вышли в дальний поход из Владивостока 1 апреля. В ходе плавания корабли ранее совершили заход в порт Манила (Филлипины). Основной целью похода является демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР. Также отряд боевых кораблей примет участие в двустороннем российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019".
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Иркут , Вьетнам
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