Чем Россия встретит французских танкистов

Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе, и что им может противопоставить Россия

Эстония в конце недели дважды стала информационным поводом. Во-первых, из-за встречи эстонского президента Керсти Кальюлайд Владимиром Путиным , призванной дать импульс контактам России с прибалтийской республикой. И, во-вторых, из-за события которое явно не идет на пользу таким контактам.

Стало известно, что в следующий вторник в эстонский город Тапа (который находится в 140 километрах от российской границы) перебросят группу французских военнослужащих и бронетехники для усиления батальонной тактической группы НАТО.

О прибытии почти трех сотен военных, четырех танков и 24 боевых машин пехоты сообщила пресс-служба посольства Франции в Таллине

В состав группы войдут военнослужащие 2-й бригады французской армии. Судя по открытым данным, речь идет о бригаде с пунктом постоянной дислокации в Страсбурге , а в Тапу доставят 4 из имеющихся в бригаде 120 танков «Леклерк». Кроме того, прибудут наемники из Иностранного легиона. Запланировано, что французские военные пробудут в Эстонии до конца августа.

Натовскую бронетехнику доставят по железной дороге. В свое время по ней перевозили советскую военную технику. До распада СССР в Тапе находилась советская военная база. Здесь, в частности базировались зенитно-ракетная бригада, истребительный авиаполк (в том числе, отсюда вылетали самолеты на перехват «авиатуриста» Маттиаса Руста), а также отдельная эскадрилья вертолетов Ми-24.

С начала 2000-х здесь находится база эстонской армии: артиллерийский и инженерный батальоны, батальон ПВО. После 2016 года здесь же базируется эстонская батальонная боевая группа НАТО. «Эстонской» она называется лишь по месту дислокации. Группа — под британским командованием и с участием британских военных (численностью до 800 человек), при поддержке Франции и Дании . Этим собственно, и объясняется новое, едва ли не первое после войны 1812 года, частое появление вооруженных французов у российских границ.

Эстонская, а также латвийская, литовская и польская батальонно-тактическая группы в многонациональный корпус НАТО «Северо-Восток» со штаб-квартирой в польском Щецине . Латвийский батальон возглавляется Канадой , литовский — Германией , а польский — США . Появление этих подразделений связано с программой НАТО «Расширенное передовое присутствие» (Enhanced Forward Presence — EFP), которая была принята после воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе.

По оценке минобороны России , которую в 2017 году озвучил министр обороны Сергей Шойгу , численность четырех батальонных тактических групп НАТО в Прибалтике и Польше — 5 тысяч человек.

Но не следует забывать и о силах быстрого реагирования. Речь идет о так называемых четырех тридцатках: о создании к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться при необходимости в течение 30 дней — в том числе для помощи многонациональным батальонам НАТО в Польше и Прибалтике.

Пока французские танки едут в Эстонию, в Литве продолжаются начавшиеся в среду учения Eager Leopard («Стремительный леопард»). Маневры проводятся «литовской» многонациональной боевой группой НАТО — в них участвуют 650 военнослужащих из Германии, Норвегии, Нидерландов и Чехии. «Это особенно важно для подготовки к полевым учениям уровня 3 „Железный волк“, которые мы проведем с нашими литовскими партнерами в июне», — цитирует портал «Военное обозрение» заявление, которое сделал командующий боевой группой НАТО в Литве подполковник Пер Папенбрук.

Одновременно в апреле в Прибалтике проходят аж три серии воздушных учений НАТО Ramstein Alloy с привлечением ВВС стран — партнеров альянса, Финляндии и Швеции. Будут отработаны сценарии защиты одного из союзников от нападения.

Что касается непосредственно Эстонии, то в начале апреля военнослужащие НАТО отрабатывали в Таллине ведение уличных боев. А с 29 апреля по 10 мая в той же прибалтийской республике пройдут маневры Spring Storm («Весенняя буря») с участием сил обороны Эстонии, натовских «гостей», размещенных по линии «Расширенного передового присутствия», и других войск НАТО. Предполагается участие до 10 тысяч военнослужащих.

«НАТО использует это как опыт для своих военнослужащих и демонстрирует поддержку странам Прибалтики — своих младших партнеров», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. — Другая цель — получше изучить новый для НАТО театр военных действий».

Имеет место желание альянса «вскрыть российскую противовоздушную оборону», узнать размещение радиолокационных комплексов в составе зенитно-ракетных систем. «Им не удается достичь желаемого результата несмотря на то, что они подняли интенсивность полетов», — подытожил эксперт.

Еще одна цель — демонстрация присутствия, или, проще говоря, бряцанье оружием. По его словам, таким образом альянс сдерживает якобы «агрессивные планы России, которая якобы хочет напасть на Прибалтику». Эксперт предупредил: «Их игры с оружием могут привести к историям, подобных тем, что была с ракетой класса „воздух-воздух“, которая ушла с одного из самолетов НАТО и ее так и не смогли найти.

Если вдруг они еще поиграют в „войнушку“ или в „зарницу“, могут произойти и другие инциденты».

Чем в случае необходимости может встретить французских «гостей» Россия?

«Четыре танка, два десятка боевых машин пехоты и три сотни солдат — это не очень много. Это две усиленных роты танковых взводов. Особо переживать по этому поводу не стоит. У нас на этом направлении стоит целый Западный военный округ (ЗВО) и целая 6-я армия. Так что вполне управимся в случае чего», — сказал газете ВЗГЛЯД генерал армии в отставке Владимир Болдырев

Действительно, что касается сухопутных войск, то на прибалтийском направлении в распоряжении ЗВО находятся: 6-я общевойсковая Краснознаменная армия (воссозданная в 2010 году) и 1-я гвардейская танковая армия, вновь сформированная в 2016-м. В Ленинградской области базируется 138-я отдельная мотострелковая Красносельская бригада. В Псковской области — 25-я Севастопольская мотострелковая бригада им. Латышских стрелков, 9-я гвардейская артиллерийская и 26-я ракетная бригады.

В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военные группировки в нескольких округах, в том числе в ЗВО, ожидает укрепление. До конца года в составе Западного округа появится зенитный ракетный полк мобильного резерва. Предполагается, что это на 40% увеличит эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении. В марте на дежурство в Калининградской области заступил полк ЗРК С-400 «Триумф».

Эшелонированная противовоздушная оборона на западном направлении была выстроена в первую очередь, чтобы позволить «плотно наблюдать за всем происходящем в воздушном пространстве на большом расстоянии», отмечает Леонков. «Когда они устраивают полеты самолетов-разведчиков, мы видим их на достаточно большой дистанции. Когда они приближаются к тем точкам, куда следовать дальше нельзя без сопровождения нашей авиации, наши самолеты поднимаются в воздух. Точно так же происходит с другой техникой. Если в море появляются соединения кораблей без предварительного уведомления о проведении учений, то их сопровождают корабли Балтийского флота. Наши вооруженные силы боеспособны на этом направлении», — рассказал эксперт.

«НАТО показывает, что готово к активным действиям на этом направлении. В какой-то степени они провоцируют нас. Но мы уже давно готовы к этому, поэтому на этом направлении создана соответствующая группировка, которая значительно превосходит группировку войск с противоположной стороны», — резюмирует генерал Болдырев.