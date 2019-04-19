Франция развернет Иностранный легион и танки у границы России

Около 300 французских солдат и наемников из Иностранного легиона прибудут в Эстонию в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия в странах Балтии и Польше . Кроме личного состава, из Франции прибывает 4 танка и 25 БМП, заявили во французском посольстве в Таллине . Техника и военнослужащие будут дислоцированы в 140 км от российской госграницы.

Порядка 300 военнослужащих Вооруженных сил Франции, а также четыре танка и 25 боевых машини пехоты (БМП) прибывают в Эстонию 23 апреля. Как сообщает ФАН со ссылкой на заявление пресс-службы посольства Франции в Таллине, прибытие французских военных — часть миссии НАТО по усилению военного присутствия в Прибалтике.

Военную технику доставят по железным дорогам. Она будет размещена в городе Тапа, расположенном в 140 км от российской государственной границы.

Кроме того, в состав сводного отряда войдут наемники из французского Иностранного легиона. Вместе с пехотой из 2-й бригады ВС Франции, они пробудут на территории Эстонии до конца августа 2019 года.

«сдерживающий фактор <…> для очень вероятной угрозы со стороны России». За несколько дней до этого министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что Лондон направил в Эстонию пять военных вертолетов AH-64 Apache. По словам главы британского минобороны, боевые вертолеты должны выступить как

Одновременно с этим заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА «Новости» о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО по гражданской и военной линиям.

«НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — пояснил дипломат.

По его словам, альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и теперь отношения между Москвой и Брюсселем «больше всего напоминают „обычное“ состояние дел, под которое создавалась НАТО — под „холодную войну“.

В то же время Грушко подчеркнул, что Москва не будет игнорировать блок, поскольку это серьезный фактор безопасности.

Он обратил внимание, что очень многое из происходящего в альянсе — производная от политики США, поэтому в случае изменения отношений между Москвой и Вашингтоном, изменятся и отношения между Россией и НАТО.

Кроме того, замминистра отметил, что у Москвы нет контактов по военной линии с альянсом в целом, но есть с отдельными его представителями.

»НАТО отказалась от практического сотрудничества с нами в интересах укрепления безопасности. Но есть объективная потребность в совместной работе по снижению рисков непреднамеренной эскалации, предотвращению инцидентов», — заметил Грушко.

В феврале глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что характер оборонных расходов Эстонии свидетельствует, что страна готовится к войне.

Сальм обратил внимание, что это «не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства министерства обороны и Сил обороны». Он считает, что необходимо получить как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи от каждого инвестированного в оборону цента. Впрочем, с кем именно планирует воевать республика, чиновник не сообщил.

Учения, о которых он говорил, начались в Эстонии с участием союзников по НАТО 6 февраля. По имеющейся информации, военные маневры проходят на центральном полигоне сил обороны страны и на полигоне первой пехотной бригады. В них участвуют военнослужащие из Соединенных Штатов, Великобритании и Бельгии — всего около тысячи военных.

Ранее эстонский парламент — Рийгикогу — одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на текущий год, в котором общий объем расходов и инвестиций составит €11,31 млрд, а доходов — €11,06 млрд Несмотря на дефицит бюджета, эстонские расходы на оборону в этом году увеличатся почти до 2,2% ВВП. Около 40% всего оборонного бюджета планируется потратить на различные закупки. За счет этих средств также будут увеличены зарплаты кадровых военных.

Кроме того, как сообщает НСН, летом на Балтике пройдут учения с участием 20 боевых кораблей НАТО. Маневры назовут Baltic Protector, сообщили в минобороны Эстонии. Как заявил глава ведомства Юри Луйк, в учениях примут участие в том числе корабли Королевского военно-морского флота Великобритании, а также около 3 тыс. военнослужащих девяти стран, входящих в созданные ранее единый экспедиционный корпус альянса.