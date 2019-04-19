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Большой экзамен: в ВДВ стартовала комплексная проверка 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: МО РФ
Контрольные занятия проходят в гвардейских соединениях, дислоцированных в семи городах России.
Комплексные контрольные проверки за зимний период обучения стартовали в Воздушно-десантных войсках. Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, к ним привлечено более 32 тысяч военнослужащих.
Контрольные занятия проходят в гвардейских соединениях ВДВ в Новороссийске, Иваново, Туле, Улан-Удэ, Камышине, Уссурийске и Ульяновске. Всего к проверке привлечено 50% основных подразделений соединений и не менее 30% подразделений обеспечения.
В ходе контрольной проверки будут оценены практические навыки и теоретические знания личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки.
Кроме того, будут проверены способность воинских частей осуществить приведение в высшие степени боевой готовности, состояние материально-технического обеспечения, а также организация повседневной деятельности.
По завершении контрольной проверки за зимний период обучения 2019 года, в Воздушно-десантных войсках будут подведены ее итоги и дана оценка способности воинских частей и соединений выполнить задачу по предназначению.
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Комментарии
Войска , Армия , Министерство обороны , Новороссийск
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