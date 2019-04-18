Dagbladet (Норвегия): на учениях в Норвежском море российский крейсер вызвал норвежский грузовой корабль

Капитан норвежского контейнеровоза Рогер Хауген с возмущением рассказывает Dagbladet, как в Норвежском море с его кораблем связался российским военный гигант «Петр Великий». Россияне начали выспрашивать, куда идет норвежское судно и каков состав экипажа. Они даже повысили голос. Хауген уверен, что это был шпионаж. О секретных данных речь не шла, но «что мы там делали, их не касается».

«Они очень настырно расспрашивали. Все допытывались, из какой страны наши матросы, будто собирали данные об экипаже. Меня это задело, но я старался не выходить из себя. Я сказал, что мы все норвежцы, и на остальные вопросы тоже старался отвечать вежливо», — рассказывает капитан норвежского контейнеровоза «Нурбьёрн» (Norbjørn) Рогер Хауген (Roger Haugen)

На прошлой неделе контейнеровоз шел со Шпицбергена в Тромсё и в районе банки Тромсёфлакет встретил «Петра Великого» — это один из крупнейших военных кораблей в мире.

«Они вышли на связь, спросили из какой мы страны и сколько нас на борту. Мы сперва их услышали и только потом увидели. Что корабль русский, мы поняли, только когда подошли ближе. А так видели лишь точку на горизонте. Они нас засекли на радаре где-то за 40-50 миль», — объясняет Хауген.

Предупредили заранее

Согласно российскому заявлению, которое приводит издание «Баренц обзервер» (The Barents Observer), Северный флот только что провел крупные учения в Баренцевом море с заходом в Норвежское море.

В учениях участвовали крупнейший ударный корабль флота, дальнобойные бомбардировщики, противолодочная авиация и истребители.

«Не припомню, чтобы русские когда-либо проводили подобные учения в этой части Норвежского моря», — говорит Кристиан Отланн (Kristian Åtland), старший научный сотрудник Научно-исследовательского института вооруженных сил Норвегии.

Об учениях было объявлено заранее. Вероятно, замысел был такой: дать НАТО понять, что Россия, если потребуется, расширит свою оборону за пределами Баренцева моря, предполагает Отланн.

«Не мешайте судоходству»

В понедельник утром вооруженные силы подтвердили, что российские суда во время пятничных учений выпустили две ракеты в международных водах Норвежского моря, сообщает газета «Верденс Ганг» (VG). Министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen, либерально-консервативная партия «Хёйре») заявил, что проводить учения в этих водах у россиян нет никакой практической необходимости.

Хауген считает запрос российской стороны крайне необычным. По его мнению, это недопустимо.

«Я был вне себя. Что мы там делали, их не касается. Случись это ближе к Европе, было бы еще туда-сюда. Но у нас выходить на связь по такому поводу не принято. Еще странно, что там повысили голос, до крика. У нас так опять же не поступают. А вообще, мы считаем, что это чистой воды шпионаж»,

Вызовы поступили и другим кораблям

Хауген говорит, что в российские траулеры в этом районе попадаются часто, но на связь корабли выходят, только чтобы решить, как им разойтись.

— Бывает, мы общаемся с российскими моряками с траулеров. Они классные ребята. Но с военными встречаешься гораздо реже.

«Дагбладет»: А такое уже бывало?

— Не припоминаю. Союзники по НАТО проходят, не выходя на связь.

По словам Хаугена, российский крейсер также вызвал два танкера и один грузовой корабль. Им задали те же наводящие вопросы. Хауген на такие расспросы смотрит с недоумением.

— Вся информация есть в Автоматической идентификационной системе (АИС). Секретов у нас нет.

— Потом вы еще видели корабль русских?