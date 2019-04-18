Погоны русских магов: как «экстрасенсы» стали генералами ФСО

В недавнем материале мы рассказывали о подразделении Минобороны , которое 15 лет якобы готовило «боевых экстрасенсов» и занималось исследованием несуществующих в природе явлений. Одновременно аналогичное подразделение существовало в Службе безопасности президента и ФСО . По словам бывших сотрудников спецслужбы, только в 1991 году на президентских парапсихологов выделили 500 млн рублей. Информация, поступающая из недр этого отдела, якобы добытая путём «чтения мыслей» иностранных лидеров, ложилась в основу аналитических справок, предоставляемых первым лицам государств и оказывала влияние на политику Кремля. Подразделением руководили два генерала, также считавшие себя обладателями сверхъестественных навыков. Один из них, по собственному признанию, уверился в своих гипнотических способностях, после того как, будучи ещё молодым офицером КГБ , выиграл женский конкурс красоты. Об этом в новом расследовании News.ru.

Наедине с мыслями Олбрайт

Небезызвестно, что в боевую магию верили правители прошлых веков. Марк Аврелий в свой поход на Дунай взял нескольких людей, которых римляне считали колдунами. Историк Кассий Дион решил, что именно они помогли изнемогающим от жары легионерам в разгар битвы с германцами в 170-х годах нашей эры — внезапно с неба обрушился мощный ливень.

В дальнейшем эта легенда стала классической и передавалась столетиями, хотя очевидно, что речь шла всего лишь об удачном для римлян совпадении. Но так как в вопросах жизни и смерти фактор удачи представляется весьма значительным, верить в то, что на него можно повлиять искусственно всегда очень хочется. Такой эффект лучше всего описывается афоризмом «В окопах не бывает атеистов». Спустя 1800 лет после Марка Аврелия, это явление продолжает оказывать влияние не только на солдатские суеверия, но и на планы военачальников.

Ещё раньше эта цитата прозвучала публично в 2007 году во время прямой линии Владимира Путина , когда президента попросил её прокомментировать инженер из Новосибирска . «Такие идеи — своего рода политическая эротика», — ответил глава государства.

Однако Мадлен Олбрайт никогда таких слов не произносила. Они почерпнуты из интервью «Российской газете» генерал-майора 9-го управления КГБ и Федеральной службы охраны Бориса Ратникова, которое тот давал в 2006 году. Он рассказал, что в 1999 году российские спецслужбы с помощью якобы существовавших технологий чтения мыслей «подключились к подсознанию» госсекретаря США Олбрайт.

В мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Ещё её возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По её мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а всё человечество под присмотром, конечно же, США. И войну в Косове она рассматривала лишь как первый шаг к установлению контроля над Россией, — заявил Ратников.

Тем самым он вернул в общественное поле уже отгремевший скандал вокруг финансирования администрацией президента антинаучных исследований и псевдотехнологий. А Патрушев сделал это ещё раз.

В 1991 году 9 Управление КГБ, которое обеспечивало безопасность главных политических фигур в стране, стало Службой Безопасности Президента, возглавляемую Александром Коржаковым . В 1996 году она была преобразована в Федеральную Службу Охраны. Главными энтузиастами оккультных практик в этом ведомстве были два генерала — Георгий Рогозин и Борис Ратников.

Квинтэссенцией взглядов Рогозина и Ратникова являются их совместные книги, в которых представлена густо намешанная антология нетрадиционных политических, космологических и метафизических постулатов. Например, в книге «Риски развития России с позиции пситехнологий», авторы рассказывают, что ожидают перерождения человечества в бестелесную Шестую Расу, Пятая Раса — это соответственно люди, Четвёртой были «атланты». В политическом отношении они выступают за антидемократическое, построенное на суевериях, патернализме и открытом неравенстве государство. Одним из главных субъектом мировой власти они считают Федеральную резервную систему США , точнее её мифических частных бенефициаров.

В 90-е годы свои экзотические интересы и представления им удалось совместить с государственной службой. В своих книгах генералы часто упоминают о том, что работали с экстрасенсорикой в президентской службе безопасности и ФСО, однако конкретики дают не так много. Впрочем, кое-что удалось восстановить.

Рогозин визирует гороскопы, регулярно представляемые высшим должностным лицам страны. Рогозин общается с космосом на бюджетно-финансовые темы. Рогозин вертит столы и блюдечки прямо у себя в служебном кабинете. Рогозин читает мантры. Рогозин исправляет кармы. Рогозин создаёт вокруг Президента «благоприятное энергетическое поле». Обнаруживает в некоторых его загородных резиденциях теллурическое излучение. Устанавливает кровать Бориса Николаевича строго по направлению север-юг. Лечит мануально. Сверяет решения высшей кадровой комиссии по таблицам Каббалы, — писал в своей книге «Учёные с большой дороги» тогдашний председатель Комиссии РАН по борьбе со лженаукой Эдуард Кругляков.

Антенна в ельцинском шкафу

А началось это всё в начале 70-х годов, когда, по воспоминаниям Рогозина, он и некоторые другие молодые офицеры столичного КГБ ходили лечится и советоваться к нескольким экстрасенсам. Об этом Георгий Рогозин рассказывает в книге «Пси-войны. Запад и восток». Одним из этих так называемых экстрасенсов был достаточно известный деятель по имени Сергей Вронский

В то же время, известная биография Сергея Вронского несомненно в немалой степени мистифицирована. Согласно ей, он был сыном белоэмигрантов, и живя в Берлине, имея славу провидца-астролога, попал на работу в ставку Гитлера, который верил в оккультизм. Якобы наложением рук он снимал Гитлеру головную боль. При этом, Вронский будто бы с 1933 года был тайным членом немецкой компартии и работал на НКВД. Как говорится в биографии, именно он познакомил с нацистской верхушкой советского разведчика Игоря Миклашевского, который якобы должен был убить Гитлера, но не сделал этого из-за того, что в последний момент Москва отменила план покушения. Однако Миклашевский был заброшен к немцам в апреле 1943 года, а ещё в 1942 году Вронский якобы был приглашён Сталиным в СССР, угнал военный самолёт и пересёк на нём линию фронта, попадая при этом под огонь советских зениток. Потом он якобы был осуждён и попал в лагеря, в 60-е реабилитирован, позже замечен Андроповым и стал сотрудничать с КГБ. Скорее всего вся эта легенда почерпнута из рассказов самого Вронского. Генерал Рогозин вовсе приводит слухи, согласно которым Вронский был генералом ГРУ

В документальном фильме «Сергей Вронский. Великий самозванец», вышедшем в сентябре 2009 года, высказывается версия, что за Вронского долгие годы выдавал себя завербованный советской разведкой латыш Ян Муйжемниекс. Впервые об этом в своё время написал Юлиан Семёнов . Позднее латышские журналисты нашли его одноклассников, которые подтвердили, что за фамилией Вронский скрывается другой человек.

Иными словами, вполне вероятно, что офицеры КГБ годами ходили на поклон к самозванцу, который заставил их поверить не только в свою вымышленную биографию, но и в то, что они сами имеют сверхспособности.

Как учитель, Вронский всегда всё детально объяснял, не скользил по поверхности знаний, а шёл вглубь проблемы. Он учил нас в основном астрологии. Но как-то мы сидели с ним, и я попросил поучить меня экстрасенсорике. Он дал мне задачу специфического экстрасенсорного характера. Я никак не мог её решить и отключился, созерцательно глядя перед собой. Наш последующий диалог запомнился мне на всю жизнь: Что так отвлечённо смотришь? — спросил Вронский. — Нет у меня таких способностей, как у вас, — ответил я. Он положил руку мне на голову, словно погладил, и сказал: — Теперь есть. И тут случилось нечто необъяснимое: я действительно увидел ситуацию, стали возникать образы, пошли картины. Так я сам стал экстрасенсом, — рассказывает Георгий Рогозин в интервью авторам книги «Пси-войны. Запад и Восток», среди которых были отставные офицеры армии и спецслужб.

С 1992 по 1996 годы, Георгий Рогозин был первым заместителем Александра Коржакова, главы Службы безопасности президента РФ. По словам тогдашнего главы Комиссии РАН по борьбе со лженаукой Эдуарда Круглякова, Рогозин покровительствовал магам, целителям и разного рода оккультистам в недрах всесильной службы безопасности и вообще в окружении президента. Кругляков называет эту ситуацию «новой распутинщиной».

Я не знаю, верил ли Рогозин всем этим экстрасенсам или нет, — рассказывал Эдуард Кругляков, — Я знаю только то, что он тащил в Кремль всех этих чародеев, которые растаскивали колоссальные бюджетные средства, — это факт. Насколько мне известно, они там составляли политическим лидерам гороскопы, общались с космосом на темы бюджетной политики, сверяли кадровые назначения с таблицами каббалы — и, естественно, всё это не бесплатно. А всерьёз он относился к этим вещам или нет, не знаю. Скорее всего, всерьёз. Иначе трудно объяснить, как в конце 1998 года он умудрился предсказать начало ядерной войны на август 1999-го.

Официально генерал-майор Рогозин курировал оперативную деятельность и вопросы специального назначения. Его кабинет находился на третьем этаже 14-го корпуса в Кремле, где раньше сидели руководители 9-го Управления КГБ СССР, занимавшегося охраной первых лиц. Говорили, что он создал мощную аналитическую службу, куда отбирались крепкие специалисты из контрразведки, ГРУ и МВД . Якобы по инициативе Рогозина, Служба безопасности президента начала контролировать многие вопросы, формально не относящие к её сфере компетенции и даже замахивалась на слежку за банковской системой.

Но это, в нашем случае, не главное. По легенде, незадолго до создания Службы безопасности президента, за книжной стенкой в кабинете Ельцина нашли странный прибор, который он сам связал с мучившими его головными болями.

Я видел антенну, установленную в кабинете Ельцина за книжной стенкой. Это был обтянутый брезентом металлический каркас размером 1 м 20 см на 1 м 20 см, в середине которого был прикреплён радиоизлучатель. Кто его включал или выключал, я не располагаю сведениями. Возможно, кто-то из Верховного Совета, — рассказывал офицер КГБ Ратников.

Правда потом антенна куда-то пропала, по некоторой информации это было обычное подслушивающее устройство, но эффект от её мнимого или настоящего обнаружения был достигнут.

Ко мне явились агенты КГБ, предъявили свои удостоверения и стали рассказывать спокойно, обстоятельно, доверительно, что со мной может случиться через неделю. Никаких покушений с топором или пистолетом, никаких отравлений или подстроенных аварий. Мы живём в век научно-технической революции: скажем, идёте вы в толпе как ни в чём не бывало, а на вас издалека направляют приборчик с особым импульсом. Сердце останавливается, — говорил в 1989 году сам Ельцин.

По всей видимости, президента убедили в том, что его противники использовали против него парапсихологию, на что необходимо ответить сугубо симметрично. Так в его службе безопасности появилась структура, ответственная за противостояния в сфере паранормального. Её и курировали Борис Ратников и Георгий Рогозин.

Коржакову пришлась по душе давняя страсть Георгия — парапсихология, астрология, предсказания, оккультные науки… Я точно знаю, видел собственными глазами его «продукцию»: графики, диаграммы, карты расположения светил, которые он ярко раскрашивал — как Бог черепаху… И на каждой — личная круглая печать, как у доктора, — такую характеристику дал Рогозину полковник Службы безопасности президента Александр Школьников.

«Неплохая баба из офицера КГБ получилась»

Что касается Бориса Ратникова, то с 1991-го года он был первым заместителем начальника главного управления охраны РФ, более широкой структуры чем Служба безопасности президента. С 1994-го года Ратников работал главным консультантом в службе безопасности президента России, а с 1996-го — советником начальника ФСО. Собственно, в государственное охранное ведомство из КГБ Ратникова также позвал Коржаков.

На тот момент Борис Ратников уже считал себя экстрасенсом. Вскоре он познакомился с близким ему по духу генералом Рогозиным, и добился его перевода в свою службу. Рогозин в свою очередь научил Ратникова входить в транс и «подключаться к информационному полю Земли».

Я через лежавшего под гипнозом Рогозина «беседовал» с Ельциным. Снимал информацию для оперативных нужд, скажем так. Мимика у Рогозина подстраивалась под Бориса Николаевича. Даже два пальца на левой руке прижимал, словно их нет, бессознательно копируя президента. У самого Ельцина двух пальцев на левой ладони не было, потерял в детстве. У меня аж мурашки по телу, когда впервые увидел, — описывал Борис Ратников свой опыт наблюдения за коллегой.

Вместе они решили поставить парапсихологию на службу безопасности президента России. По словам Ратникова, для предотвращения угрозы первому лицу, он и его единомышленники сначала создали межведомственную рабочую группу, а затем выделили несколько офицеров из своего штата, «обладающих экстрасенсорными способностями», обойдясь без привлечения «салонных магов».

Сам Ратников своё увлечение сверхъестественным объяснял так. Выходец из подмосковной деревни, он в начале 70-х прошёл школу КГБ и работал в Раменском. За работу во время Олимпиады-80 его наградили месячным теплоходным круизом по юго-восточной Азии, во время которого на Ракитине и двух его сослуживцах лежала задача следить за туристами и пресекать попытки их бегства за границу. Там, по его словам, Ракитин и познакомился с парапсихологией.

В программе тура был конкурс «Мисс Круиз». Туристы разделились на конкурирующие группы, но в той, куда попал Ракитников по случайности остались лишь женщины не первой молодости. Тогда Ратников решил сам поучаствовать в конкурсе, заручившись уверенностью в собственных гипнотических способностях. Ему накрасили губы, укрепили жёсткий лифчик, на бёдра намотали полотенца, надели парик, шляпу, побрызгали духами.

Неплохая баба из офицера КГБ получилась. Но для пущей убедительности я стал настраивать себя на «женский астрал», мысленно создавать соответствующий образ и внушать окружающим, что я — женщина. И всё это подействовало. Выхожу я на подиум. Все диву даются, откуда такая красавица взялась и где она пряталась до этого, — свидетельствовал генерал в своих воспоминаниях для книги «Пси-войны».

В результате советский контрразведчик с достоинством прошёл все этапы конкурса, включая оценки фигуры, манер и походки, выиграл первый приз, а после саморазоблачился. После этого он, по собственным словам, столкнулся со жгучей ревностью женской части пассажирского коллектива. Две крупного телосложения женщины из ростовской группы якобы решили ему отомстить и пытались утопить в бассейне лайнера. Освободиться тот смог только укусив одну из нападавших за ягодицу, а сам, расцарапанный и залитый кровью, пустился из бассейна наутёк. Жене Ратиков в шутку объяснил свои травмы последствиями несанкционированных любовных утех. С тех пор он начал всерьёз верить, что может вводить скопления людей в состояние гипноза.

Спас Курилы, до того, как это стало мейнстримом

Как рассказывал Ратников, впервые эти техники «пригодились» в 1992 году, когда Ельцин впервые в президентском качестве посетил США, сопровождаемый секретарём Совета Безопасности Юрием Скоковым . Безопасность визита дистанционно, прямо из Москвы «контролировал» экстрасенс группы Ратникова-Рогозина, который зафиксировал «попытку психического воздействия» на Скокова во время его встречи с крупным американским президентом.

Мы, естественно, постарались оградить Скокова от этого воздействия и заблокировать экстрасенсорными методами утечку информации. Думаю, что это нам удалось. Правда, Скоков при этом почувствовал себя физически плохо и быстро покинул виллу Гринберга. По окончанию визита я сверил все наши психотехнологические данные лично с ним, и они полностью подтвердились, — рассказывал Ратников.

В конце 1992 года Ратников и его группа якобы предотвратила передачу Японии нескольких островов Курильской гряды, которую планировал Ельцин. Якобы экстрасенсы-астрологи предсказали, что в этом случае Китай сразу же предъявит претензии России на ряд спорных территорий. Поскольку Ельцина в этом убедить не удалось, охрана президента, если верить генералу, путём некоторого ряда интриг добились срыва его визита в Токио по формальным основаниям из-за невозможности соблюсти протокол безопасности в рамках предложенной программы посещения. При этом, сам Ратников давал журналистам интервью, обвиняя японцев в пренебрежении безопасностью российского первого лица. То есть, группа офицеров охраны первого лица на основе собственных астрологических выкладок самостоятельно влияла на принятие политических решений высшего руководства страны. По крайней мере, члены этой группы так утверждают.

В конечном счёте «парапсихологические эксперименты» Ратникова и Рогозина приобрели невиданный размах, и очевидно соответствующее финансирование. Одновременно росли и амбиции.

Мы проводили очень интересные эксперименты с применением техники самогипноза и погружались в прошлое на 135 тысяч лет. Побывали в Центральной Азии, в пещерах, видели людей, — рассказывал Рогозин газете «Совершенно секретно».

По словам генерала, его служба активно использовала астрологические практики и пыталась давать рекомендации внешнеполитическому и экономическому блоку правительства (напомним, охранное ведомство Кремля имело в 90-е годы то гипертрофированное влияние, которое позднее приобрела ФСБ ). Тем не менее, далеко не всегда к этим «экспертным мнениям» прислушивались.

Мы предупреждаем: «Ретроградный Меркурий!» А в ответ: «Да пошли вы!» Советы нужны тем, кто в них нуждается, — сетовал Георгий Рогозин.

При этом он уверял, что смог предсказать увольнение Коржакова и разгоне Службы безопасности накануне второго тура президентских выборов в 1996 году.

Как отмечал генерал, сам Ельцин не вдавался в то, чем на самом деле занимается его охрана. А последняя, тем временем, официально тратила бюджетные средства на то, чтобы «читать будущее» первого лица.

Мы просчитывали передвижение президента, его контакты с живыми людьми. Прогоняли ситуации на месяц-два вперёд, смотрели будущее с помощью слиперов. Эти люди видят во сне всё как наяву. Закрывают глаза, уходят в состояние мягкого гипноза, вспоминают прошлое и видят будущее, — рассказывал ветеран Службы безопасности Рогозин.

Кроме того, по словам другого сотрудника этой спецслужбы Юрия Малина, телохранители и обслуга Ельцина тщательно следили за тем, чтобы ни одна мелочь из личных вещей главы государства не пропала, так как якобы «с её помощью истинный колдун мог бы навести порчу».

Борис Ратников утверждал, что в конце девяностых его служба читала мысли иностранных лидеров и «могла спокойно гулять по мозгам президента США и его ближайшего окружения». Причём «доказательства» этого он якобы (и с непонятной целью) предоставлял представителям ЦРУ во время рабочих встреч по обмену опытом: то есть озвучивал информацию, которую по его утверждению могли знать только первые лица Белого дома. Американцы в ответ ему похвастались, что могут читать мысли командиров подводных лодок российского ВМС.

Эта информация становилась базовой для дальнейшей работы наших аналитических центров. Вот когда на неё накладывалось то, что поступало по линии СВР, ГРУ и дипломатических источников, тогда складывалась полная картина, которая уже ложилась в основу аналитических записок высшему руководству страны. Руководству нужна краткая аналитика, а не весь объём. Им не нужно объяснять, откуда и как была добыта эта информация. Вот мы аналитику с коллегами и расписывали как совместный труд. И она шла по команде наверх, — утверждает Ратников.

Из этих слов следует тревожный факт: спецслужбы предоставляли Кремлю информацию, не отделяя ту, которая получена разведкой из объективных источников от той, что добыта отделом Рогозина-Ратников «путём чтения мыслей» коллективной Мадлен Олбрайт.

Боевой гипноз против бюджета

Глава Комиссии по борьбе со лженаукой академик Кругляков неоднократно высказывал подозрения о том, что Служба безопасности Ельцина сотрудничала с известным магом-шарлатаном Григорием Грабовым , который позднее был осуждён за мошенничество.

О связи экстрасенса-мошенника и генерала Рогозина говорила «Известиям» и бывшая последовательница секты Грабового Любовь Суздаль. Она утверждала, что именно по приглашению Службы безопасности президента Грабовой переехал из Ташкента в Москву. Впрочем, скорее всего об этом она знает только со слов самого лидера секты.

Однако генерал-майор Борис Ратников это опровергал. По его воспоминаниям, Грабовой действительно просился на работу в администрацию президента, всячески расхваливая свои паранормальные способности. Его условиями была зарплата не менее двух тысяч долларов в месяц и трёхкомнатная квартира в Москве. Однако, генерал-старожил «экстрасенсорных дел» Ратников не признал в Грабовом настоящего чародея и порекомендовал Коржакову не брать его на работу. Рогозин же в середине нулевых годов и вовсе заявлял, что фамилия Грабовой ему не знакома.

В своей книге «Экстрасенсы и маги в спецслужбах мира» белорусская журналистка Ольга Грейгъ (впрочем, её публицистика представляется, мягко говоря, крайне сомнительной с точки зрения достоверности — ред.News.ru) утверждает, что генерал Рогозин составлял гороскопы не только президенту, но и на всё окружение, включая личных водителей и охрану. Он же назначил Борису Ельцину дни ответственной хирургической операции на сердце.

Там же Грейгъ пишет, что при Ельцине государство выделило на «экстрасенсорную» программу «Обеспечение дистанционного воздействия на механизм принятия решений» 500 миллионов рублей. Главной целью программы якобы было защищать президента от внешнего психологического влияния и зомбирования. Первоисточник этих сведений один — это бывший сотрудник Службы безопасности президента Юрий Малин, который сейчас ведёт семинары по «психотронному управлению личностью». По его данным, эта программа была принята правительством в 1991 году.

Надо сказать, что рядовые сотрудники ГОУ и ФСО относились к «кремлёвским экстрасенсам» с большими скепсисом и иронией. Бывший охранник Ельцина и Путина Денис Храмцов , рассказывая об этом отделе не скрывал усмешки, и добавил, что он поддевал на эту тему генерала Рогозина и даже подарил ему диск с американской комедией «Безумный спецназ: Боевой гипноз против коз», сюжет которого построен вокруг аналогичного подразделения.

Это всё чушь собачья! Эти нетрадиционные метолы были фантазией Георгия Рогозина, — рассказал News.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. — Может они что-то и имитировали, но эффективность использования нулевая же! Просто эти люди были этим очень увлечены и продвигали нетрадиционные формы в оперативную работу.

Говоря о предположительных объёмах финансирования, которые потребляла деятельность «президентских экстрасенсов», Михайлов пояснил, что не готов их оценить, однако считает, что альтернативные оперативные методы могли оплачиваться не только из госбюджета.

Это была вотчина Коржакова, и неизвестно даже из какого кошелька брались эти деньги. Когда у человека большая степень влияния, необязательно залезать в карман государству. Вполне Возможно, что там было и частное финансирование и внебюджетные фонды, — отметил генерал.

В 1996 году, после скандала с задержанием, на выходе из Белого дома двух сотрудников предвыборного штаба Ельцина с деньгами в коробке из-под ксерокса, Александр Коржаков был уволен. Ушли в отставку и его протеже. В частности, Георгий Рогозин занялся менеджментом, а также возглавил так называемый «Научно-исследовательский институт экспериментальной и практической психологии». То есть продолжил упражнения с «экстрасенсорикой». Параллельно он работал первым заместителем генерального директора Российского агентства экономической безопасности и управления рисками при Торгово-промышленной палате . В 2014 году Рогозин скончался.

Борис Ратников после службы стал советником спикера Московской областной думы, а после руководителем «Энергоинформационной лаборатории Академии Национальной Ассоциации телохранителей России». Эта Ассоциация была организована близкими к Рогозину и Ратникову выходцами из Службы безопасности президента и ФСО, которые разделяли их интерес к сверхъестественному. На странице лаборатории НАСТ России утверждается, что её члены используют для охраны клиентов «энергоинформационные технологии».

Благодаря этой технологии операторы центра могут выходить в информационное поле, о котором до сих пор спорят ортодоксальные учёные и получать из него достоверные ответы на практически любые вопросы, в том числе от энергоинформационных образов великих людей прошлого, — писали о деятельности НАСТ.

В начале нулевых, при новом президенте, астрологическо-экстрасенсорное направление в Федеральной службе охраны было свёрнуто. По крайней мере в прежнем виде.

С его (Владимира Путина) приходом нашу структуру упразднили. А создали ли новую — не знаю. Но из ельцинского окружения точно никого не осталось. Возможно, что новый президент посчитал «пси-охрану» чушью. Но мне, как профессионалу, обидно, что специалисты нашего подразделения сегодня находятся не у дел, в то время, когда во всём мире активно развиваются современные технологии в сфере управления сознанием и интеллектом, — говорил в интервью «КП» бывший консультант президентской охраны Юрий Малин.

Однако уже упомянутая публицистка Ольга Грейгъ в своей книге ссылается на того же Малина, который уверяет что оккультизмом якобы увлекался в 80-е годы один из ближайших соратников Путина — Игорь Сечин . По предположению Малина, Сечин мог знать Георгия Рогозина, который в то время работал в подведомственном КГБ НИИ «Прогноз». Грейгъ также передаёт слухи, согласно которым Сечин в должности замглавы администрации президента — то есть до 2008 года — совместно с ФСБ курировал новый «центр астрологии и экстрасенсорики», расположенный в Санкт-Петербурге.

Новый центр ещё пока не набрал того темпа, в котором работала структура Рогозина. Но тем не менее, разработки по нескольким основным направлениям всё же ведутся, в частности в области гипнотизирования. По утверждению тех же источников, приезжая на «объект», Сечин подолгу беседует с крупнейшими специалистами в области паранормальных явлений, которые при этом вхожи во властные кабинеты, в том числе и в Кремле, — писала белорусская журналистка.

Отставной генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал, что о существовании такого центра ему ничего не известно.

Вместе с тем, источник News.ru в силовых структурах, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что есть слухи о том, что спецслужба до сих пор практикует тренировки по так называемому «бесконтактному бою», который официальная наука считает мистификацией. Однако официального подтверждения этой информации нет, а информация остаётся на уровне слухов и домыслов.