Минобороны разрабатывает незаметные военные базы в Арктике

В ЦНИИ Минобороны РФ (Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск) ведут разработку новых войсковых фортификационных сооружений, которые могут быть использованы для защиты природно-сырьевых ресурсов в Арктике. С документом ознакомился News.ru.

Энергетическим и торговым проектам России в Арктике нужна защита

Активизация НАТО в Арктике в последние годы беспокоит военное ведомство РФ. Наземные системы ПВО не раз фиксировали над Арктикой иностранные самолёты-разведчики и американские беспилотники. А в прошлом году Альянс провёл самые масштабные в истории организации с 1991 года военные учения Trident Juncture в Норвежском и прилегающих морях.

Всё это привело военное ведомство к развертыванию сети военных баз и аэродромов в Арктике, установке систем ПВО на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. На островах возводятся дополнительные радиотехнические и зенитно-ракетные подразделения с комплексами С-400 и системами «Панцирь-С». Кроме того, Россия приступила к созданию новых подводных лодок, самолётов и танков, приспособленных к суровым арктическим условиям. Флот РФ насчитывает 40 ледоколов, обсуждается проект военных кораблей, способных нести крылатые ракеты.

Основной интерес РФ в Арктике сконцентрирован на энергетике и торговле. Регион богат природными ресурсами. ПАО «Газпром» владеет крупнейшим газовым месторождением на полуострове Ямал «Бованенковское». В перспективе газовщики намерены добывать там до 140 млрд куб. м в год. Есть и другие проекты. «Газпромнефть» и « НК Роснефть » ведут совместную разработку мессояхского нефтяного месторождения. Также «Газпромнефть» добывает чёрное золото на арктическом шельфе (Приразломное месторождение) и на Новопортовском месторождении.

В 2017 году компания «Новатэк» вместе с зарубежными партнёрами на Южно-Тамбейском месторождении на Ямале запустила завод по сжижению газа «Ямал СПГ» мощностью более 16 млн т голубого топлива в год. Через десять лет газовщики намерены занять 20% мирового рынка СПГ.

Ещё один проект России в Арктике — Северный морской путь, связывающий европейскую часть страны и Дальний Восток. По торговому маршруту в перспективе будут перевозить до половины евроазиатских грузов.

Безопасность энергетических и торговых проектов призвано обеспечить Министерство обороны РФ.

Незаметные боевые мини-крепости

«Защитно-маскировочное сооружение арктических боевых подразделений» представляет собой каркасно-тканевый жилой модуль. Военные инженеры уверены, что проект снизит заметность присутствия солдат РФ от средств разведки противника воздушно-космического базирования, а по эффективности применения-стоимость в 1,5 раза превосходит известные аналоги. Сооружение защитит солдат от холодного ураганного ветра, снега на Крайнем Севере. Модуль по факту выступает временным жильём для военных, когда они действуют в отрыве от мест дислокации.

Внешне сооружение напоминает большую палатку и состоит из каркаса и упрощённой рамно-винтовой конструкции. Снаружи жилой модуль защищён усиленной несущей рамой с системой тросовых оттяжек, стоек каркаса и анкерами, внутри покрыт теплозащитным рулонным материалом из вспененного полиэтилена. Этот материал, а также прослойка между внешней и внутренней оболочками в 40-50 см снижают потери тепла. Внутри можно размещать дополнительное техническое оборудование, хранить продукты. Контроль за местностью вокруг модуля ведёт широкозахватная поворотная видеокамера с инфракрасной подсветкой и минирадаром. По периметру устанавливается ограждение из колючей проволоки. Сооружение легко перевозить, сложив частями в пакеты «гармошкой», перенести его могут всего 4 человека.

По мнению создателей, сооружение будет представлять собой мини-крепость.

Сооружение может применяться в войсках при организации территориальной охраны и обороны важных рубежей, отдалённых приграничных участков и блок-постов, выполненных в виде современных «мини-крепостей» для защиты природных сырьевых ресурсов боевыми подразделениями в условиях Крайнего Севера и Арктики, при низких температурах наружного воздуха и сильных ледяных ветрах, а также выполнении задач в отрыве от основных войсковых формирований, — говорится в документе.

Сооружение будет эффективным при отражении атаки врага.

Для повышения защиты боевых подразделений, в особых случаях, вокруг сооружения снаружи, в том числе и непосредственно вокруг жилого модуля, может быть, при необходимости, устроена защитная стена из габионов ГНТ-1, ГНТ-2 (быстровозводимые насыпные конструкции, используются в военном деле) или использованной пустой тары, заполненных уплотненным снегом с пропиткой его водой, а также с оборудованием амбразур для ведения огня из всех видов стрелкового и гранатометного вооружения.

Жилой модуль обещают сделать незаметным для противника.

Для скрытия сооружения от воздушно-космических средств разведки противника, без применения табельных маскировочных покрытий, утепленная тканевая оболочка технического модуля выполняется белого окраса под фон окружающей местности, а тепловое излучение от жилого модуля понижается до минимальных параметров за счёт его теплозащитного покрытия и образования над ним дополнительной теплоизолирующей воздушной прослойки, — говорится в документе.

Мини-крепость, по мнению разработчиков, обеспечит комфортную работу, отдых военнослужащих в условиях вечной мерзлоты. Внутри предполагаются стулья, столы, подвесные нары. В крепости есть специальный отсек для приготовления пищи. Для получения энергии используется бензоэлектрический генератор и автомобильные аккумуляторные батареи.

На момент публикации материала в Минобороны РФ не ответили на официальный запрос News.ru по поводу применения данной разработки.