Спецназ ЦВО поднят по тревоге в Сибири: видео

Спецназ Центрального военного округа отразил атаку «диверсантов» на колонну техники в Сибири.

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области , подняты по тревоге в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.

Солдаты и офицеры совершили марш в позиционный район на бронированных автомобилях «Тайфун» и «Тигр». В ходе выдвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники.

На полигоне спецназовцы отработали уничтожение условного противника, выполнили контрольные занятия по огневой подготовке из штатного оружия АК-74, пулемета «Печенег», специального оружия винтовок ВСС «Винторез» и АС «Вал». Помимо этого, военнослужащие отработали уничтожение групповых целей из гранатомета АГС-17 «Пламя», установленных на бронеавтомобилях «Тигр», с места и в движении.

В ходе сдачи контрольной проверки, бойцы спецназа преодолели огненно-штурмовую полосу, протяженностью более километра, которая включает в себя такие сооружения, как разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой.

К проверке привлечены более тысячи военнослужащих и около двухсот единиц военной техники. Проверка продлится до 21 апреля и завершится подведением итогов за зимний период обучения.