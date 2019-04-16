Спецназ Центрального военного округа отразил атаку «диверсантов» на колонну техники в Сибири.
Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.
Солдаты и офицеры совершили марш в позиционный район на бронированных автомобилях «Тайфун» и «Тигр». В ходе выдвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники.
На полигоне спецназовцы отработали уничтожение условного противника, выполнили контрольные занятия по огневой подготовке из штатного оружия АК-74, пулемета «Печенег», специального оружия винтовок ВСС «Винторез» и АС «Вал». Помимо этого, военнослужащие отработали уничтожение групповых целей из гранатомета АГС-17 «Пламя», установленных на бронеавтомобилях «Тигр», с места и в движении.
В ходе сдачи контрольной проверки, бойцы спецназа преодолели огненно-штурмовую полосу, протяженностью более километра, которая включает в себя такие сооружения, как разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой.
К проверке привлечены более тысячи военнослужащих и около двухсот единиц военной техники. Проверка продлится до 21 апреля и завершится подведением итогов за зимний период обучения.