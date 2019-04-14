Ливан заявил об израильском вторжении

Ливан обвинил Израиль во вторжении в своё морское и воздушное пространство. Поводом для заявления послужили два инцидента на границе.

Примерно в одно время 13 апреля израильский беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ливана, а израильский военный катер нарушил морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA со ссылкой на заявление ливанского Генштаба.

Военные утверждают, что беспилотник модели MK провёл разведку на низких высотах в регионе Марджиюн на юге страны. Катер израильской армии нарушил морские границы Ливана около мыса ан-Накура, «пройдя максимальное расстояние в 535 метров».

В Бейруте отметили, что нарушения зафиксировала размещённая в Ливане миссия миротворцев ООН

Ранее News.ru сообщал, что Ливан станет опорой американских военных. Недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Ливан продемонстрировал намерения Соединённых Штатов создать свою военную базу в одном из прибрежных районов этой ближневосточной страны.