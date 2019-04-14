Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливан заявил об израильском вторжении 

News.ru 37 минут назад
Фото: epa
Ливан обвинил Израиль во вторжении в своё морское и воздушное пространство. Поводом для заявления послужили два инцидента на границе.
Примерно в одно время 13 апреля израильский беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ливана, а израильский военный катер нарушил морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA со ссылкой на заявление ливанского Генштаба.
Военные утверждают, что беспилотник модели MK провёл разведку на низких высотах в регионе Марджиюн на юге страны. Катер израильской армии нарушил морские границы Ливана около мыса ан-Накура, «пройдя максимальное расстояние в 535 метров».
В Бейруте отметили, что нарушения зафиксировала размещённая в Ливане миссия миротворцев ООН.
Ранее News.ru сообщал, что Ливан станет опорой американских военных. Недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Ливан продемонстрировал намерения Соединённых Штатов создать свою военную базу в одном из прибрежных районов этой ближневосточной страны.
News.ru: последние новости
Поезд с трофеями из Сирии добрался до Нижнего Новгорода Второй комплект С-400 для Китая изготовлен в России Самый большой в мире самолёт хотели запустить ещё в СССР
Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , В мире , ООН , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна позорного прозвища Порошенко39
Экс-любовницу Гуфа изнасиловали в ХМАО12
Панин отнимает у жены родительские права2
Зеленский оказался злостным уклонистом от армии237
«Свидетельство аннексии»: Украина получила грамоту Петра I336
Видео
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Су-27СМ взлетел сквозь ливень и попал на видео
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение