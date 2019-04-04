«Прогресс МС-11» пристыковался к МКС

КОРОЛЕВ / Московская область /, 4 апреля. /ТАСС/. Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился чуть более 3 часов 20 минут, сообщили в четверг в российском Центре управления полетами (ЦУП)

"Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-11» с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 17:22 мск", — сказали в ЦУП, уточнив, что грузовик причалил к стыковочному отсеку «Пирс».

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14:01 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС.