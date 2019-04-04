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«Прогресс МС-11» пристыковался к МКС 

ТАСС + ещё 34 1 час назад
Фото: Вести.Ru
КОРОЛЕВ /Московская область/, 4 апреля. /ТАСС/. Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился чуть более 3 часов 20 минут, сообщили в четверг в российском Центре управления полетами (ЦУП) .
"Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-11» с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 17:22 мск", — сказали в ЦУП, уточнив, что грузовик причалил к стыковочному отсеку «Пирс».
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14:01 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС.
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Войска , Армия , Наука и техника , Оружие , ЦУП , ИТАР-ТАСС , Московская область
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