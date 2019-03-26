Корабли ТОФ применили ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море

Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Уточняется, что в ходе пятидневных зачетно-тактических учений корабли совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ, самолетами Ту-142 и Ил-38 обнаружили подводную лодку условного противника и атаковали ее торпедами и глубинными бомбами.

Добавляется, что затем корабли провели артиллерийские стрельбы из 100-миллиметровых орудий по скрытым ландшафтом целям, имитирующим огневые точки и технику условного противника. Также противолодочники выполнили артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту.

"В ходе учения по противовоздушной обороне для поражения воздушных целей корабли в комплексе с артиллерией применили зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период учения было выполнено порядка 20 боевых упражнений.