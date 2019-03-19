Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские бомбардировщики под Калининградом «уничтожили» противника 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская газета
Летчики морской авиации Балтийского флота отработали на полигоне в Калининградской области практическое бомбометание и прикрытие сухопутной группировки войск с воздуха.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, экипажи бомбардировщиков Су-24М выполнили высокоточные бомбовые удары на высотах от 200 метров до двух километров. В плановых полетах участвовали более 10 летных экипажей и свыше ста человек инженерно-технического персонала.
Роль командных пунктов условного противника, инженерных укреплений, техники и живой силы выполняли полноразмерные мишени. Все цели были уничтожены осколочно-фугасными авиабомбами. Это показали средства объективного контроля, установленные на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения.
Летчики также отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника.
Фронтовой бомбардировщик Су-24М предназначен для уничтожения наземных и надводных целей в любых метеоусловиях, днем и ночью, в тактической и ближайшей оперативной глубине территории противника.
Экипаж — 2 человека, максимальная скорость: на высоте — 2 240 км/ч, у земли без подвесок — 1 400 км/ч, практический потолок — 11 000 м, максимальная дальность — 3 800 км, практический радиус действия — 410-560 км.
Вооружение: пушка шестиствольная ГШ-30-6 калибр 30 мм, УР "воздух-воздух" Р-60М, УР "воздух-земля" Х-23, Х-25, Х-29, Х-58, корректируемые авиабомбы КАБ-500, КАБ-1500, бомбы свободного падения, кассетные бомбы РБК-500, РБК-250, блоки с НУР С-5, С-8, С-13, С-24, С-25, баки с зажигательной смесью, ядерные бомбы.
Российская Газета: последние новости
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей" Разработчик рассказал о советском проекте большой ядерной торпеды Названы сроки завершения ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов"
Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Калининград , Калининградская Область
Читайте также
Видео
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Украинцы раскритиковали Пригожина из-за слов о Крыме
Шоу-бизнес Украина
России «не простят и не забудут» Крым
В мире Политика
Назарбаев озвучил имя преемника
СНГ В мире
Россия готовится к развертыванию ракет США
Армия
Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение