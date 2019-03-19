Подводная лодка «Старый Оскол» вышла в Черное море

Оснащенная крылатыми ракетами "Калибр" подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота вышла в море на учения с морской авиацией и противолодочными кораблями. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба флота.

"В рамках выхода в море экипаж подлодки "Старый Оскол" отработает различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, а также проведет тренировку по покладке лодки на грунт", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее на субмарине провели внутрикорабельные учения по управлению и погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, различными способами — как в дрейфе, так и на ходу.

"Старый Оскол" — третья подлодка проекта 636.3 ("Варшавянка"), поступившая на Черноморский флот в 2015 году. Всего для Черноморского флота построено шесть таких субмарин.