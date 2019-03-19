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Подводная лодка «Старый Оскол» вышла в Черное море 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Оснащенная крылатыми ракетами "Калибр" подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота вышла в море на учения с морской авиацией и противолодочными кораблями. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба флота.
"В рамках выхода в море экипаж подлодки "Старый Оскол" отработает различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, а также проведет тренировку по покладке лодки на грунт", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ранее на субмарине провели внутрикорабельные учения по управлению и погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, различными способами — как в дрейфе, так и на ходу.
"Старый Оскол" — третья подлодка проекта 636.3 ("Варшавянка"), поступившая на Черноморский флот в 2015 году. Всего для Черноморского флота построено шесть таких субмарин.
Подлодки проекта 636.3 разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания — 45 суток, экипаж — более 50 человек. Надводное водоизмещение субмарин превышает 2 тыс. тонн, подводное достигает около 4 тыс. "Варшавянки" вооружены в том числе крылатыми ракетами комплекса "Калибр".
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , ЦКБ "Рубин"
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