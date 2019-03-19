Эксперт назвал подлодку «Борей» «головной болью» для противников

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний нового атомного подводного ракетоносца типа "Борей".

На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию, а затем показано передвижение субмарины у поверхности на полном ходу.

Комментируя испытания, главком ВМФ адмирал Владимир Королев отметил, что подводные силы находятся в активной фазе развития и указал на важную роль проектов "Борей" и "Ясень".

"Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", — цитирует телеканал слова адмирала.

Видео приурочено ко Дню моряка-подводника, который отмечается в России 19 марта.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" призвана стать основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия. До 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок этого проекта.

"Должен сказать, что родная оборонка дала этому подводному ракетоносцу все, чем располагает. У подлодки достаточно приличный ход — 29 узлов в подводном положении: мощный атомный реактор позволяет ей разгоняться до таких скоростей. У нее мощнейшее вооружение — 16 межконтинентальных баллистических ракет (Р-30 "Булава"), а также самая новая гидроакустика, которая позволяет увидеть под водой противника раньше, чем он ее. С вводом еще одного "Борея" в боевой строй Россия получит еще один атомный кулак, который доставит немалую головную боль нашим потенциальным противникам", — сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что при создании ракетоносца типа "Борей" были использованы комплектующие только российского производства.