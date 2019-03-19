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Историки и военные раскроют тайну немецких войск в Арктике 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Ученые Российского географического общества (РГО) совместно с военными Северного флота совершат большую экспедицию в Арктику, в рамках которой изучат места базирования немецких войск во время Второй мировой войны. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью ТАСС.
В 2019 году историки продолжат свою работу, но уже на Земле Франца-Иосифа, где также находились войска противника.
«Мы хотели бы там разгадать многие загадки. Найдены предметы, остатки старой техники, свидетельствующие о том, что в военное время там, как и на Новой Земле, базировался немецкий отряд. И мы пока не знаем, с какой целью», — указал министр.
Он сообщил, что продолжится совместная работа РГО и Северного флота на Новосибирских островах, острове Врангеля, мысе Шмидта, острове Среднем.
«Подняли с одного из затонувших английских кораблей, который шел по ленд-лизу, танки "Шерман". Мало того, сделали мастерскую по восстановлению и ремонту этой техники. И танки теперь не просто на ходу, они стреляю», — добавил Шойгу.
Летом 2016 года российские исследователи обнаружили в Арктике секретную метеорологическую станцию нацистов под названием «Кладоискатель». Она находится на острове Земля Александры, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Благодаря климатическим условиям все объекты, а также сама база хорошо сохранились.
Собранные артефакты будут храниться в музейном фонде национального парка «Русская Арктика».
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Войска , Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Русское географическое общество , ИТАР-ТАСС
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