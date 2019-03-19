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Эксперт рассказал о предшественнике «Посейдона» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 должна была получить одну термоядерную торпеду диаметром полтора метра, предназначенную для поражения береговой инфраструктуры противника, сообщил «Звезде» конструктор Радий Шмаков.
«Мы проектировали подлодку К-3 именно с ударом возмездия, с большой торпедой. Военных к этому кораблю не допустили. Проектировали специалисты, которых штучно отбирал [советский кораблестроитель] Владимир Николаевич Перегудов», — сказал специалист.
Одним из противников подобного вооружения выступал главком ВМФ Николай Кузнецов (в 1939—1947 и 1951—1955 годах).
«Особенность боевого применения мегаторпеды подразумевала небольшое расстояние до цели, с которого может быть произведен пуск. Нужно было подойти к береговой черте противника. При этом там сильно развиты средства противолодочной обороны, и вероятность уничтожения подлодки была велика. Поэтому было принято решение отказа от мегаторпеды», — уточнил гендиректор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев.
В настоящее время Россия создает аналогичную мегаторпеду — ядерный подводный беспилотник «Посейдон».
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Владимир Дорофеев , Николай Кузнецов , Владимир Перегудов
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