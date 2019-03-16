Изобретатель первой в мире ракеты назвал её полёт волшебством 

16 марта 1926 года Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе. Весила она меньше пяти килограммов вместе с топливом.
Ракета поднялась на высоту 12,5 метров и пробыла в воздухе две с половиной секунды.
Так описал это событие Годдард в своём дневнике: «Когда она взлетела без какого-либо значительного шума и пламени, это показалось волшебством, как будто она сказала: „Я простояла здесь достаточно долго и, если вы не возражаете, я отправлюсь куда-нибудь в другое место“.
Вдохновлённый произведением Герберта Уэллса „Война миров“, Годдард посвятил большую часть своей жизни разработке математических теорий ракетного топлива. Он искал обоснование того, что ракетный двигатель может развивать тягу, которой будет достаточно для совершения полёта в космос.