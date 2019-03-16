Изобретатель первой в мире ракеты назвал её полёт волшебством

16 марта 1926 года Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе. Весила она меньше пяти килограммов вместе с топливом.

Ракета поднялась на высоту 12,5 метров и пробыла в воздухе две с половиной секунды.

Так описал это событие Годдард в своём дневнике: «Когда она взлетела без какого-либо значительного шума и пламени, это показалось волшебством, как будто она сказала: „Я простояла здесь достаточно долго и, если вы не возражаете, я отправлюсь куда-нибудь в другое место“.