Российский офицер исчез после нападения боевиков в Сирии

Находившийся в командировке в Сирии с лета 2018 года российский майор Сухроб Каримов несколько недель считается пропавшим без вести. По словам его родственников, накануне 23 февраля в провинции Дейр-эз-Зор в засаду попал УАЗ с военнослужащими из России

В Сирию 35-летнего Каримова направили из-за знания арабского языка, где он, будучи командиром батальона, был переводчиком. В последний раз он связывался с близкими 22 февраля, передаёт BBC со ссылкой на родственника офицера.

Со ссылкой на представителя Минобороны издание сообщило, что вместе с двумя полковниками Каримов 23 февраля перемещался на внедорожнике. В это время они попали в засаду боевиков неподалёку от города Аль Маядин.

Проживающих в Москве родителей Каримова пригласили для сдачи ДНК в военный госпиталь имени Бурденко. Представитель военной прокуратуры сообщил, что из Сирии привезли останки нескольких погибших, в с вязи с чем необходимо сделать анализы. Но впоследствии родителям Каримова сообщили, что ДНК не совпало, однако на связь с родными майор до сих пор не вышел.

Минобороны последний раз официально признавало потери России в Сирии в начале осени 2018 года, когда 17 сентября сирийские ПВО по ошибке сбили российский Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.