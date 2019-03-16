В России откроют вуз для замполитов

России возродят одно из самых престижных учебных заведений советской армии — Военно-политическую академию. До реорганизации в 1990-х она носила имя Владимира Ленина, пишет газета «Известия» . Академия будет открыта до конца 2019 года на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Новый военный вуз будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

Военно-политическая академия считалась одной из самых престижных в Советском Союзе. Сюда могли поступать офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.