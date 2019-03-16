Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России откроют вуз для замполитов 

BFM.RU + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России возродят одно из самых престижных учебных заведений советской армии — Военно-политическую академию. До реорганизации в 1990-х она носила имя Владимира Ленина, пишет газета «Известия». Академия будет открыта до конца 2019 года на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Новый военный вуз будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.
Военно-политическая академия считалась одной из самых престижных в Советском Союзе. Сюда могли поступать офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.
BFM.RU: последние новости
Сверхзвуковые истребители были подняты по тревоге в Красноярском и Пермском краях Пентагон планирует провести в этом году испытания запрещенных ракет В США полагают, что КНДР готовит ракетное испытание или космический пуск
Войска , Армия , Образование , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Пока вы не спали: Украинский след в новозеландской трагедии
В мире
«Раскрыты» планы России по захвату новых стран
В мире
«Потому что Крым — это Россия»
Политика Общество
Российские офицеры попали в засаду боевиков Сирии
Ближний Восток Армия
Любовница Петросяна похвасталась роскошью
Шоу-бизнес
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Политика
Лечивший Началову врач сделал признание
Шоу-бизнес
Кадыров прояснил свою роль в присоединении Крыма
Общество Политика
«Крымская весна», выставки и танцы на льду
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение