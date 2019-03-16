В России откроют вуз для замполитов 

В России возродят одно из самых престижных учебных заведений советской армии — Военно-политическую академию. До реорганизации в 1990-х она носила имя Владимира Ленина, пишет газета «Известия». Академия будет открыта до конца 2019 года на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Новый военный вуз будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.
Военно-политическая академия считалась одной из самых престижных в Советском Союзе. Сюда могли поступать офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.