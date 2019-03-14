Aydınlık (Турция): борьба в Азии опустилась под воду

Со времен Второй мировой войны субмарины остаются самыми опасными в мире вооружениями: их трудно обнаружить, и они могут нести ядерные боеголовки. Пока русские внушают ужас подлодками «Кило», страны Азии также активизировались на этом направлении. Пакистан модернизирует «Агосту», Индия получает от России в аренду «Чакра-III», а Иран представляет новые модели подлодок типа «Гадир».

Мир движется к большой гонке вооружений. Страны вкладывают крупные инвестиции в оборонную сферу. Под водой уже становится опаснее, чем на воде. Турция и Россия тоже включаются в этот процесс.

Один из гигантов турецкой оборонной промышленности STM взял на себя важные обязательства по тендеру, объявленному министерством оборонной промышленности Пакистана, на модернизацию подводных лодок. Россия же сдаст в аренду Индии атомную субмарину.

Страны Азии состязаются друг с другом за превосходство в развитии оборонных потенциалов. Пакистан и Индия, которые из-за кризиса, связанного с уничтожением самолета, в прошлом месяце подошли к порогу войны, продолжают взаимное наступление. Две ядерные державы для усиления сдерживания сосредоточились на инвестициях в подводные лодки. Субмарины по-прежнему являются самыми опасными в мире вооружениями: их трудно обнаружить и они могут нести ядерные боеголовки.

Передача Пакистану — в 2020 году

Компания «Оборонные технологии и инженерия» (STM), выигравшая тендер, объявленный министерством оборонной промышленности Пакистана, на модернизацию подводных лодок, взяла на себя новые обязательства по проекту.

STM, которая в борьбе за этот тендер в 2016 году превзошла французского производителя подводных лодок, открыла для Турции беспрецедентные возможности экспорта инженерно-технических услуг в такой требующей передовых технологий сфере, как субмарины.

Тендер, изначально предполагавший модернизацию подводной лодки типа «Агоста» (Agosta) 90Б (90B) с продлением срока ее эксплуатации на половину изначального, в дальнейшем был расширен за счет добавления модернизации второй субмарины.

Наконец, STM благодаря достигнутому успеху и доверию получила новые работы по проекту. С изменением контракта, предусматривавшего модернизацию противоторпедных систем и акустических измерительных датчиков, эксплуатационные возможности пакистанских подводных лодок будут повышены. Работы по модернизации в рамках проекта идут на верфи Военно-морских сил Пакистана в городе Карачи. Первая подводная лодка будет передана в 2020 году.

Наряду с проектно-конструкторскими, инженерно-техническими, снабженческими услугами в рамках проекта Военно-морским силам Пакистана будет оказана интегрированная логистическая поддержка и предоставлены образовательные услуги. Будут модернизированы все сонарные системы, перископные комплексы, командные системы управления, а также радиолокационные системы и системы электронной поддержки. В этих целях будут экспортированы системы компаний «Хавелсан» (Havelsan) и «Аселсан» (Aselsan).

Ход Индии с атомной подводной лодкой

А Военно-морские силы Индии сообщили о достигнутом с Россией соглашении о получении в аренду новой ядерной подводной лодки. Предполагается, что субмарина, которая получит название «Чакра-III», окажется в водах Индии не ранее 2025 года и будет служить индийскому флоту по меньшей мере десять лет. За аренду в течение десяти лет страна, переживающая большую напряженность в отношениях с Пакистаном, заплатит Москве три миллиарда долларов. Отмечается, что российская подводная лодка класса «Акула» будет совместима с индийскими системами вооружения. Также сообщается, что между Индией и Россией идут переговоры о продлении срока аренды «Чакры-II», контракт по которой истекает в следующем году.

«Чакра-III» сможет опускаться на глубину 530 метров, осуществлять движение со скоростью 30 морских узлов и вмещать экипаж в составе 73 человек. Кроме того, у подводной лодки будет по четыре торпедных аппарата калибром 650 и 533 миллиметра для запуска торпед российского производства.

Субмарины продолжают оставаться самым опасным оружием

Военная доктрина немцев времен Второй мировой войны, в которой делалась ставка на подводные лодки, сохраняет свое приоритетное значение и в современном мире. В последние годы глобальные державы выделяют крупные ресурсы на технологии производства подводных лодок. В то время как русские внушают ужас своим врагам подводными лодками класса «Кило», британцы, отменив проект авианосца, тоже отдали предпочтение атомным подводным лодкам. А Вооруженные силы Турции, которые в замкнутом море нуждаются в бесшумных, быстрых, высокоманевренных кораблях с высокой огневой мощью, имеют 14 подводных лодок и в связи с этим являются одними из самых эффективных сил в Средиземноморском регионе. А Иран на прошлой неделе представил две подводные лодки класса «Гадир» (Gadir), которые могут выполнять задачи в таких неглубоких водах, как Персидский залив.

Aydınlık, Турция