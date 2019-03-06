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РФ берет под защиту Северный морской путь 

BFM.RU + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская Федерация берет под защиту Северный морской путь, правительство разработало правила прохода по нему иностранных военных кораблей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ.
«Согласно новым правилам, иностранное государство должно будет отправить уведомление о походе своих плавсредств по северному пути за 45 суток до его начала. В документе требуется указать название военных кораблей и судов, цель, маршрут и сроки плавания. А также перечислить основные параметры — водоизмещение, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки. Наконец, сообщить воинское звание и фамилию капитана судна. Также появится требование брать на борт российских лоцманов. В случае осложнения ледовой обстановки именно российские ледоколы должны будут обеспечить иностранным судам проводку», — говорится в публикации.
Корабли обязаны выполнять требования защиты морской среды от загрязнения. В случае возникновения аварийной ситуации или ухудшения ледовой обстановки командиры должны послать в ближайший российский порт или военно-морскую базу сообщение о происходящем.
Газета напоминает: представители США не раз заявляли в пику России, что Севморпуть должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Последний раз об этом в 2018 году официально заявлял командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт.
При этом отмечается, США оспаривают права прибрежной страны устанавливать правила провода кораблей в северных широтах не только у России. Они не признают и право Канады распоряжаться арктическими маршрутами.
Претензии США в отношении Севморпути уходят корнями во времена холодной войны — еще в 1964 году Вашингтон и Москва обменялись нотами протеста из-за попытки американских судов несанкционированно проследовать вдоль побережья.
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Комментарии32
Войска , Армия , газета "Известия"
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