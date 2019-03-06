Раскрыта уязвимость «Посейдона»

Перемещающийся со скоростью около ста узлов (более 185 километров в час) российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» может быть обнаружен американской субмариной в режиме шумопеленгования на «достаточно большом расстоянии», пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков

«Однако это по энергетике. Океан может как резко увеличить дальность обнаружения шумящей цели, так и сократить. Торпеда, идущая на большой глубине, может оказаться прикрытой глубоководным слоем скачка, который работает как экран, отражающий звуковые колебания. И тогда дальность обнаружения торпеды упадет до нескольких километров, сколь бы сильно она ни шумела», — продолжает заместитель президента РАРАН.

По его мнению, скорее всего «Посейдон» практически не производит инфразвуковых колебаний, а создаваемые беспилотником ультразвуковые шумы затухают, распространившись всего на несколько километров.

В комментариях к публикации капитан 3-го ранга запаса Максим Климов заметил, что перемещение «Посейдона» на глубине в один километр создает «идеальные условия его обнаружения ввиду нахождения вблизи оси глубинного (гидростатического) ПЗК (подводный звуковой канал — прим. »Ленты.ру» )», а также усомнился в отсутствие инфразвукового спектра у подводного беспилотника.

Слой скачка отличается резким изменением в вертикальном направлении температуры, солености, плотности и скорости звука по сравнению с соседними горизонтальными слоями морской воды. Данное явление обеспечивает существование ПЗК, который практически не покидают распространяющиеся внутри него звуковые волны, поскольку их распространение происходит в сторону среды с меньшей скоростью звука (оси ПЗК). Глубина оси ПЗК обычно растет с уменьшением географической широты местности, в частности, составляет 200-500 метров в умеренных широтах и 1000-2000 метров — в тропических.

В феврале Сивков заявил, что принятие на вооружение позиционной системы подводного наблюдения «Гармония» позволит «существенно снизить потребное количество кораблей и самолетов» в составе ВМФ России.

Ранее в том же месяце Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона».

Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

Также в феврале стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В декабре 2018 года Климов заявил, что ВМФ России во внедрении современных концепций использования гидроакустических средств критически отстает от западных сил.