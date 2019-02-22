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Стокгольм назвал перехват шведского самолета российским Су-27 провокацией 

Lenta.ru 25 минут назад
Российский истребитель Су-27 опасно приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем, заявил министр обороны страны Петер Хультквист. По его данным, при перехвате Су-27 подлетел к шведам на 20 метров. Главу оборонного ведомства цитирует в пятницу, 22 февраля, Sveriges Radio.
«Мы расцениваем это как осознанную провокацию. (…) Это недопустимое поведение. Вооруженные силы считают случившееся событием, выходящим за рамки обычного», — сказал Хультквист.
Он добавил, что это не первый случай опасного перехвата российским самолетом шведского.
Су-27 отогнал шведского разведчика от границ России
Его данные подтверждает полковник Андрес Перссон. Военный утверждает, что такие «любезности» со стороны россиян привычны, но все же в этот раз Су-27 перешел границы дозволенного.
Как отмечает издание, Су-27 перехватил шведский самолет в начале недели в международном воздушном пространстве недалеко от российской границы.
Минобороны России не раз заявляло, что полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами, передает РИА Новости. Пилоты проходят над нейтральными водами и не нарушают границ других государств, их работа никому не угрожает, отмечали в ведомстве.
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Комментарии26
Войска , Армия , Оружие , Петер Хультквист , Министерство обороны , РИА Новости , Стокгольм
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