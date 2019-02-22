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США оставят в Сирии «миротворческую группу» 

РИА Новости + ещё 2 45 минут назад
Фото: U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
США оставят в Сирии около 200 военных на некоторое время, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Небольшая миротворческая группа около 200 человек останется в Сирии на некоторое время", — приводит ее слова телеканал CBS.
Ранее советник премьер-министра Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа заявил РИА Новости со ссылкой на представителей американского командования, что вывод войск США из Сирии должен быть завершен после окончания их операции в районе Восточного Евфрата, но не позже 1 апреля.
Представитель Пентагона Шон Робертсон не подтвердил, но и не опроверг РИА Новости информацию о таких сроках. В Сирии находится около 2000 американских военных.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Войска , Армия , Ближний Восток , США , Пентагон , Администрация США , РИА Новости , Ирак , Сирия
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