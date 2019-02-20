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Эстония начала подготовку к войне 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что государство готовится к войне. Его слова цитирует газета Postimees.
По мнению Сальма, об этом говорит характер инвестиций правительства в оборонную сферу.
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«Это не игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны армии. Реально закупки, которые мы сегодня осуществляем, то, какую подготовку проводим, это связанная с ситуацией безопасности подготовка к войне», — заявил он.
Ранее эстонские военные приготовились изымать военную технику у гражданских лиц в случае начала военных действий. Закон об изъятии техники, находящейся в собственности гражданских лиц, в пользу вооруженных сил был принят в стране еще в 1995 году, однако до 2019 года власти страны не издавали никаких актов о его применении.
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Войска , Армия , Прибалтика , Министерство обороны , Эстония
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