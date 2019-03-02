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На юге России стартовали масштабные учения войск ПВО 

РИА Новости + ещё 34 1 час назад
Фото: Manana De Carnaval Natalie Cole
Свыше 3,5 тысячи военнослужащих зенитных подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) приступили к масштабным учения на 30 полигонах Южного военного округа (ЮВО), сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Он уточнил, что мероприятия пройдут на 30 полигонах на территориях Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Крыму, республик Северного Кавказа: Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгеи.
"Более 3,5 тысячи военнослужащих зенитных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению масштабного полевого выхода подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО)", — сказал Астафьев.
В учениях задействованы расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ПВО, в частности зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК С-400 "Триумф", "Тор-М", "Бук-М3", "Оса", а также "Стрела-10М".
"Всего к полевому выходу привлекается более 3,5 тысячи человек, задействовано около 750 единиц боевой и специальной техники", — подчеркнул Астафьев.
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Войска , Армия , Вадим Астафьев
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