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Космическое «Окно» России увеличено с 40 до 50 тыс. километров 

Вести.Ru
Фото: wikipedia.org
Оптико-электронный комплекс "Окно", находящийся в Таджикистане, позволяет России обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тысяч километров, сообщил замкомандующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
Как заявил он в интервью "Красной Звезде", в системе контроля космического пространства огромную роль играет оптико-электронный комплекс "Окно", расположенный в Таджикистане​​​. В 2014 году была проведена его модернизация, и возможности комплекса возросли: теперь он может обнаруживать объекты на расстоянии не 40 тысяч километров, как раньше, а уже свыше 50 тысяч километров.
"Окно" предназначено для обнаружения космических объектов, определения параметров их движения, получения характеристик объектов и передачи информации в центр контроля космического пространства.
Также, по его словам, в ближайшие годы на территории России будет развёрнута целая сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства. Помимо Алтайского края они появятся на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму.
"Это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения, — сказал генерал-майор. — Основное их преимущество перед существующими в том, что они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий, что позволяет во много раз увеличить их боевые возможности".
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Войска , Наука и техника , ИГОРЬ МОРОЗОВ , Таджикистан
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