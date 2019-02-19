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Умер Карл Лагерфельд

Атомные минометы подняли по тревоге под Тамбовом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Артиллерия большой мощности поднята по тревоге в Тамбовской области. Самоходные 240-миллиметровые минометы "Тюльпан" и 203-мм САУ "Пион" покинули парки.
— В ходе проверки боеготовности артиллеристы отработают погрузку на железнодорожные платформы днем и ночью, совершат комбинированный марш, выполнят нормативы по оборудованию позиций, маскировке орудий и командный пунктов, работе на боевой технике, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
Тренировка завершится боевыми стрельбами с применением управляемых мин "Смельчак". 134-килограммовый боеприпас летает на девять километров, а на конечном участке траектории наводится по отметке лазерного дальномера. Это позволяет сократить расход боеприпасов до 1-3 на каждую цель. "Смельчак" использовался в Афганистане — гигантские минометы разрушили крепости душманов в предгорьях Похвалонкока и ущелье Панджшер. Каждая фортификация была уничтожена одним выстрелом.
В арсенале "Тюльпана" есть и ядерное оружие, активно-реактивная мина 3ВБ4 мощностью две килотонны.
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Войска , Армия , Тамбов , Тамбовская Область
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