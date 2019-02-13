Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный эксперт рассказал о неуловимости блока «Авангард» 

ТК «Звезда» + ещё 2 12 часов назад
Фото: минобороны
На современном уровне развития науки и техники пока не существует возможностей создать средства обнаружения и перехвата боевого блока ракеты «Авангард»
Ракетный комплекс «Авангард» еще минимум 50 лет не сможет перехватить ни одна система ПРО. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Свое мнение он выразил в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».
По словам эксперта, в ближайшие полвека при современном уровне развития науки и техники невозможно будет создать такие средства обнаружения и перехвата, которые способны были бы отследить траекторию «Авангарда».
«"Авангард" на протяжении ближайших как минимум 50 лет будет невозможно перехватить. Потому что гиперзвуковой планирующий ядерный боевой блок летит по непредсказуемой траектории, постоянно меняя высоту и вектор. Поэтому классическая ПВО просто не может рассчитать точку, куда необходимо направить противоракеты. На современном уровне развития науки и техники пока не существует в принципе физических возможностей создать средства обнаружения, а самое главное, перехвата. Когда боевой блок летит по классической баллистической траектории, то средствами радиолокации можно рассчитать каждый конкретно заданный момент времени нахождения его на траектории. А боевой блок "Авангарда" летит по непредсказуемой траектории, это не баллистическая кривая. Таким образом невозможно просто направить противоракету, потому что неизвестно, где будет точка встречи, потому что траектория абсолютно непредсказуема», — пояснил Коротченко.
О разработке ракетного комплекса «Авангард» Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Президент России отметил, что данная система сможет совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Ракета уже прошла успешные испытания, в ходе которых были подтверждены все тактико-технические данные системы.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
ТК «Звезда»: последние новости
Конгресс открестился от военного вмешательства США в Венесуэле Расчеты комплексов ПВО «Тор-М2» уничтожили истребитель «противника» в небе над Москвой Рака с мощами святых покровителей ВМФ будет установлена в морском соборе Балтийска
Комментарии6
Войска , Армия , Оружие , Игорь Коротченко , Владимир Путин , ТК "Звезда"
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение