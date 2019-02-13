Военный эксперт рассказал о неуловимости блока «Авангард»

На современном уровне развития науки и техники пока не существует возможностей создать средства обнаружения и перехвата боевого блока ракеты «Авангард»

Ракетный комплекс «Авангард» еще минимум 50 лет не сможет перехватить ни одна система ПРО. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко . Свое мнение он выразил в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда»

По словам эксперта, в ближайшие полвека при современном уровне развития науки и техники невозможно будет создать такие средства обнаружения и перехвата, которые способны были бы отследить траекторию «Авангарда».

«"Авангард" на протяжении ближайших как минимум 50 лет будет невозможно перехватить. Потому что гиперзвуковой планирующий ядерный боевой блок летит по непредсказуемой траектории, постоянно меняя высоту и вектор. Поэтому классическая ПВО просто не может рассчитать точку, куда необходимо направить противоракеты. На современном уровне развития науки и техники пока не существует в принципе физических возможностей создать средства обнаружения, а самое главное, перехвата. Когда боевой блок летит по классической баллистической траектории, то средствами радиолокации можно рассчитать каждый конкретно заданный момент времени нахождения его на траектории. А боевой блок "Авангарда" летит по непредсказуемой траектории, это не баллистическая кривая. Таким образом невозможно просто направить противоракету, потому что неизвестно, где будет точка встречи, потому что траектория абсолютно непредсказуема», — пояснил Коротченко.

О разработке ракетного комплекса «Авангард» Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Президент России отметил, что данная система сможет совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Ракета уже прошла успешные испытания, в ходе которых были подтверждены все тактико-технические данные системы.

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