Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально

Гуаньча (Китай) на сравнение ракет, беспилотников и истребителей-невидимок, разработанных Китаем, Недавно Китай показал новую гиперзвуковую ракету средней дальности, способную поражать объекты на суше и на море. Испытание этой ракеты сподвигло изданиена сравнение ракет, беспилотников и истребителей-невидимок, разработанных Китаем, США Россией . Также издание рассказывает, что уже имеется в войсках и пытается понять, по какому пути идет развитие этих вооружений.

Китайская баллистическая ракета средней дальности ДФ-26 (DF-26) впервые увидела свет несколько дней назад. Важно обратить внимание на то, что она может двигаться с гиперзвуковой скоростью, поражая объекты на море и на суше, и внешний вид этой многоступенчатой ракеты также впервые стал достоянием общественности. Фактически, это первый в мире гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности с форсированными двигателями, принятый на вооружение. Однако он отличается от российского «Авангарда», который борется за номинальное «первенство» — разработка и испытания китайских ракет шла очень тихо. Все факты, представленные здесь, даны лишь для информации заинтересованных лиц.

С другой стороны, 24 января впервые были опубликованы изображения российского ударного беспилотника «Охотник-Б», который был расположен в хвостовой части истребителя Т-50-3. Возможно, это означает, что «Охотник-Б» будет сопровождать Су-57. В то же время американские ВВС сообщают о возможных проблемах с закупкой истребителей F-15X, связанных с низкой скоростью производства F-35. Что мы можем понять из этих двух фактов? На этот вопрос ответит вторая часть нашей статьи.

Информация из Китая для тех, кто разбирается в теме

Как указывается в издании «Цзюньши Баодао» за 23 февраля, «Си-Си-Ти-Ви» (CCTV) впервые показала кадры испытаний и пробного запуска ракет ДФ-26 (DF-26) на китайской равнине. Это означает, что помимо DF-26, размещенных в западной части страны для стратегического устрашения Индии (ранее ракеты DF-4 на этой базе предназначались для ядерного устрашения Москвы ), у Китая есть вторая база для размещения этих ракет.

Из кадров теленовостей мы можем увидеть пусковую установку ракеты и шасси. Таким образом, она может быть запущена в очень короткие сроки, что отвечает основной цели создания этого ракетного комплекса — запуск ядерных и обычных боеголовок, так как в случае запуска ядерной ракеты вопрос «перезарядки» не возникнет. Это означает, что все модификации DF-26, которые представляют собой разрушительную силу в случае прицельного удара, а также все ракеты со схожими типами боеголовок уже были опробованы на практике.

В 2017 году на западе страны был проведен быстрый стратегический запуск DF-26, который был приближен к реальной критической ситуации. Китайская ракета опередила и уничтожила ядерной боеголовкой стартовую площадку противника до того, как вражеские ракеты были запущены.

Разумеется, некоторые из вас сейчас скажут о том, что Китай дал обещание не применять ядерное оружие первым… На это я могу ответить только так: способность и желание — это разные вещи. Мы показали противникам свои возможности, заявив в то же время, что у нас нет желания применять их на практике. Это уже не ядерный шантаж, не так ли?

Как я это понимаю, на момент представления на военном параде обычная и противокорабельная модификации DF-26 находились на стадии испытаний, поэтому заявление CCTV о том, что «эти ракеты способны наносить удары по крупным и средним надводным кораблям», строго говоря, относится к будущему времени. Разумеется, после того, как эти ракеты станут боеспособны и будут приняты на вооружение, все это станет историей.

В 2018 году в одном из интервью заместителю министра обороны США по исследованиям и разработкам Майклу Гриффину был задан вопрос о том, есть ли у «противников» США гиперзвуковые баллистические ракеты. Он ответил: «Я не знаю, насколько они близки к этому, не знаю… ». Я бы посоветовал этому научно-техническому специалисту почитать «Цзюньши Баодао».

Интересно то, что несколько дней назад один представитель американских ВМС бесстыдно хвастался в интервью, называя ракету "Эс-Эм-6« (SM-6) «первой стоящей на вооружении противокорабельной баллистической ракетой морского базирования». По сути этот господин валяет дурака — этому псевдопредставителю ВМС не мешало бы изучить вопрос. Американский флот всегда использовал ракеты семейства SM с полуактивной головкой самонаведения в борьбе с малыми судами. Боезаряд ракет этого семейства слишком мал, чтобы нанести крупным кораблям серьезный ущерб.

Разумеется, если не воспринимать это всерьез, вопрос покажется пустяковым, и вряд ли американские СМИ не знают о китайских ракетах семейства YJ. Хотя постойте… знают ли американцы о существование экспортного ракетного комплекса СМ-401? Хм… именно поэтому вышеупомянутый представитель говорит «стоящая на вооружении» баллистическая ракета, что, конечно, притянуто за уши.

Один друг мне недавно рассказал, что его отец учился на инженера в 50-60-х годах прошлого века. Он начал интересоваться вопросом «кто и что в этом мире изобрел», думая, что все сделала Россия или СССР. Причина тому очень проста — когда он учился, развитие науки и техники в Китае следовало за Советским Союзом, который очень хотел оставить свой след в этой сфере, будь то радары, пулеметы, автомобили, самолеты.

Это хорошо соотносится с основным принципом СССР — во всем соперничать с Западом. Вступив в XXI век, все устали от «гонки изобретений», и Россия стала более самоуверенной — в начале нового века она не отрицала факта создания самолета-невидимки, не так ли? Однако в последнее время по мере восстановления российской экономики и увеличения военной мощи, Россия снова начинает хвастаться козырями.

В Послании к Федеральному собранию в 2018 году Путин объявил о создании «гиперзвуковых ракетных комплексов», а именно Х-47М2 «Кинжал», представляющий собой авиационную версию комплекса «Искандер», и «Авангард», носителями гиперзвуковых блоков которого станут жидкостные баллистические ракета УР-100Н.

Впоследствии эти два вида оружия были в спешном порядке приняты на вооружение, как будто бы для того, чтобы написать в учебниках, что гиперзвуковые ракетные комплексы были изобретены в России…

Китаю пустая болтовня не интересна, по крайней мере так говорят официальные лица. Хм, это не совсем так — неужто Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники не опубликует в журнале «Чжунго Хантяньбао» (Китайская космонавтика — прим. переводчика) результаты своих разработок за этот год со словами о «переходе от баллистических к планирующим крылатым ракетам»?

Фактически все не так просто. В 2018 году в докладе о победителях научно-технической премии «Гуанхуа» описывался процесс испытаний крылатых боевых блоков DF-26. Для их проведения использовалась видоизмененная боеголовка ракеты DF-4T, получившейся путем преобразования ракеты DF-4. Тест прошел успешно, и впоследствии был проведен имитационный удар DF-26 по наземным целям.

В докладе специально отмечалось, что, так как целевая зона была очень большой по площади, построить инфраструктурные объекты в масштабе 1:1 было невозможно, и поэтому пришлось использовать топографические особенности полигона, повернуть боеголовку в воздухе, чтобы провести имитационный удар в зоне видимости с разных углов. Это означает, что DF-26 обладает прекрасной маневренностью, а учебной целью, вполне вероятно, была американская база на острове Гуам.

Также отмечалось, что скорость полета DF-26 составляет 15 Махов, что превышает показатели других гиперзвуковых крылатых ракет.

Таким образом, DF-26 довольно твердо занимает место первой в истории человечества твердотопливной ракеты средней дальности, работающей по технологии форсирование-планирование. Так как в 2017 году Россия объявила о прекращении разработки ракет РС-26, на вооружение российской армии скоро пойдет «Авангард», равный по силе китайской DF-5.

В 2018 году Китай провел первый испытательный запуск твердотопливной ракеты DF-31B. По имеющейся информации время пуска было намерено перенесено на семь часов вечера, чтобы жители столицы смогли увидеть его своими глазами. Впоследствии появлялись сообщения о НЛО над Пекином.

Разумеется, есть «проверенные» США сообщения о том, что ранее китайская ракета DF-17 достигла скорости, в десять раз превышающей скорость звука, и поразила цель.

В общем и целом, Китай не только позволил основным СМИ открыто заявить о принятии на вооружение гиперзвуковых баллистических ракет, но и технически превзошел Россию и США. У Китая есть амбиции, просто он не гонится за сенсацией, а делает все так, чтобы поняли только те, кто «шарит».

Я не знаю, делает ли это Китай для того, чтобы не волновать общественность, но верю, что страны, обладающие инфракрасными противоракетными спутниками раннего предупреждения, легко смогут подтвердить правдивость этих испытаний и технический уровень данного вида ракетного вооружения. Американские военные и научные круги однозначно смогут нас понять — этим людям не нужны СМИ, чтобы понять нынешний контраст в ракетных технологиях Китая, России и США.

Именно поэтому, несмотря на то, что некоторые китайские издания начали гнаться за успехом «Цзюньши Баодао» и попытались показать всю «силу» DF-26 выражениями вроде «огромный корпус» (если уж говорить о размерах, то DF-26 уступает индийской трехступенчатой «Агни-V»), их статьи в достаточном объеме говорят о потенциальных врагах.

Будущее ВВС крупных держав

Не так давно появились фото российского беспилотника «Охотник-Б», сделанные на летно-испытательной станции Новосибирского авиазавода . Этот летательный аппарат, несомненно, имеет большое значение для будущего российских ВВС.

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На своей странице в «Вэйбо» (Weibo) я уже говорил о связи между «Охотником-Б» или разработкой беспилотников в России. В общем и целом, затишье, царившее последние несколько лет в производстве беспилотников в РФ в значительной мере связано с тем, что при их создании нельзя использовать накопленные технологии от пилотируемых аппаратов, а разработка нового оборудования требует создания базы для дальнейшего развития. Появление «Орлана» и «Охотника-Б» свидетельствует о том, что такая база была создана, и Россия вступила в клуб производителей «высокотехнологичных беспилотников». Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то «Охотник-Б» был создан немного запоздало, но всегда «лучше опоздать, чем не прийти совсем».

С другой стороны, на чертежах этот беспилотник был расположен в хвостовой части истребителя Т-50-3, а также «крылом к крылу» с Су-57. Это может означать, что «Охотник-Б» станет «сопровождающим» Су-57 и сыграет важную роль в будущем российской системы воздушного боя.

Понятие «беспилотник-сопровождающий» уже было принято основными крупными державами, занимающимися разработкой следующего поколения боевых самолетов.

Противостояние стелс-самолетов, точно также, как и противостояние тихоходных атомных подлодок, выглядит как борьба во тьме. Но где ведется борьба во тьме, есть и трости для слепых.

Именно поэтому будущим атомным подводным субмаринам требуется средство для подводной навигации, находящееся в воздухе, а невидимым боевым самолетам нужен «беспилотник-сопровождающий».

На авиасалоне МАКС и Чжухайском авиасалоне, которые проходили в прошлом году, Россия показала схематичную модель беспилотника, внешне схожего с «Охотник-Б». В передней его части можно было рассмотреть радар с активной фазированной антенной решеткой. Для сравнения у американского бомбардировщика «Б-2» для обнаружения наземных целей установлена антенна РЛС с той же технологией, но на носке крыла, что позволяет сформировать изображение цели. Однако на российской разработке, возможно, расположена РЛС управления огнем Х-диапазона. Это означает, что концепция «беспилотника-сопровождающего», продвигаемая РФ в «Охотнике-Б» очень схожа с американским понятием «самоходной ракетной пусковой установки».

В данном направлении двигается и КНР, за короткий срок создавшая беспилотник «Острый меч», который, вероятно, будет играть роль сопровождающего самолета «Джей-20» (J-20). Так на одной из конференций главный инженер J-20 Ян Вэй заявил, что идеальный самолет 6-го поколения для него — это комбинация J-20 и «схожего беспилотника». Это случайным образом совпадает с проектом F/A-XX американской компании «Боинг» (Boeing) (совместный проект самолета 6-го поколения ВВС и ВМС США, заменяющий F/A-18E/F «Super Hornet» и дополняющий F-22). Он также подразумевает, что боевой самолет следующего поколения должен иметь пилотируемый и беспилотный летательный аппарат, где первый управляет действиями последнего на поле боя.

Разумеется, в реальности подобные «двойные» боевые самолеты появятся нескоро — сейчас мы видим лишь задумки, которые получат реальное воплощение к 2030-2040 году. Однако комбинация передового самолета с беспилотником типа летающее крыло, способным вести воздушный бой (хотя его возможности все еще ограничены разведкой и запуском ракет средней дальности), вероятно, станет реальностью в 20-х годах XXI века, обязательной частью возможного будущего «высокотехнологичного противостояния» между ВВС крупных держав. Однако, развивая боевые самолеты, все страны мира сталкиваются с серьезными отличиями между идеей и ее воплощением.

Так характеристики российского Су-57 далеки от требующихся, а разработка «Охотника-Б» только вошла в фазу испытаний, и общий прогресс трудно назвать удовлетворительным.

В то же время все серьезнее становится проблема старения техники — недавно появились сообщения о неудачной вынужденной посадке Ту-22М3, повлекшей за собой гибель людей, а также о столкновении двух Су-34. Это означает, что перед РФ также стоит серьезная проблема переоснащения армии. Нынешняя скорость поставки Су-57 никак не может удовлетворить спрос (по самым оптимистичным подсчетам, к 2025 году поставят еще несколько десятков самолетов), поэтому Су-27 вынуждены продолжать нести бремя в одиночку.

В США продолжает быть на вооружении F/A-18C, радар которого решено заменить на «Эй-Пи-Джи-79» (APG-79) — так он прослужит еще 10-20 лет. С другой стороны, обновление (замена радара и системы электронной борьбы) требуется и в F-16, чтобы сохранить его живучесть. Добавим к этому проблемы с закупкой F-15X, обсуждаемые в американском журнале «Эйр Форс».

В одном из недавних номеров было опубликовано интервью заместителя министра ВВС США Мэттью Донована, который заявил, что согласно плану, на данный момент американская армия должна располагать более 700 самолетами F-35, но на деле у нее есть только чуть более 100. По самым оптимистичным подсчетам, к 2024 году американские ВВС будут получать по 80 самолетов ежегодно, что ниже запланированного показателя в 110 самолетов в год. В этой ситуации возникает вопрос: стоит ли закупать совершенно новые F-15X или же обратить внимание на переоснащение старых машин.

Донован намекнул, что F-35 представляют собой лишь замену F-16, а заменой F-15 должен выступить F-22, но так как надежды на восстановление производства F-22 нет, F-15X выглядит вполне осуществимым, компромиссным вариантом. Разумеется, он также заявил, что идеальным решением проблемы было бы увеличение скорости производства F-35 для удовлетворения спроса армии в условиях «противостояния крупных держав».

Глядя на то, что происходит в России и США, нетрудно сделать выводы. Несмотря на то, что будущее стоит за комбинацией пилотируемого стелс-самолета и сопровождающего его беспилотника, финансовые проблемы и низкая скорость производства заставляют крупные державы (и даже США) смотреть на эту концепцию как на «долгосрочный проект».

Будущие 20 с лишним лет на вооружении китайской армии будут стоять тяжелые J-20 и J-16, Су-35, а также обновленный до поколения «4+» J-11B. Они почти не отличаются от американских F-15X, F-22 и F-35.

Пока американская армия думает о необходимости закупки F-15X, китайским ВВС стоит обдумать следующий вопрос — в будущем необходимо увеличить количество J-20 или же создать какой-то «массовый» самолет 5-го поколения? Ответ на этот вопрос, вероятно, будет определяться не только характеристиками самих разработок.