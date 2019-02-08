Назван срок вывода сил США из Сирии

Командование вооруженных сил США планирует вывести войска из Сирии весной, сообщили действующие и бывшие американские чиновники.

Войска из Сирии готовятся вывести к концу апреля, основную часть контингента — к середине марта, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal

При этом в ближайшее время вооруженные отряды в Сирии, которые пользуются поддержкой США, намерены взять последние оплоты террористической организации «Исламское государство»

Отмечается, что у Белого дома пока нет плана по защите курдов.

График вывода контингента США будет оставаться в силе, если Вашингтон его не скорректирует.