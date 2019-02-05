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Натовцы взорвали токсичные торпеды рядом с территориальными водами России 

Вести.Ru 8 часов назад
Военные НАТО в Северном море взорвали торпеды рядом с территориальными водами России. Речь якобы идет о вооружении, снятом с затонувшего норвежского фрегата "Хельге Ингстад". Однако эксперты полагают, что это может быть прикрытием для другой операции.
В воздух взлетают тонны морской воды — это залп торпед, поднятых с затонувшего фрегата "Хельге Ингстад". Натовские военные признались, что дорогостоящее вооружение, которое пустили в расход фактически рядом с территориальными водами России — токсично. Об этом сообщили норвежские СМИ.
"Хельге Ингстад" — один из пяти самых современных кораблей Норвегии — затонул в ноябре прошлого года, когда возвращался с натовских учений: команда не заметила на пути греческий танкер. В итоге фрегат получил пробоину ниже ватерлинии. Экипаж успели эвакуировать, но корабль пошел ко дну, перекрыл фарватер и парализовал работу нескольких нефтяных месторождений. Флот Норвегии все еще обсуждает планы, как поднять его на поверхность, но все ценное с фрегата уже сняли.
А вот торпеды вывозить на специальный полигон, как полагается в таких случаях, не стали якобы в целях безопасности, взорвали прямо там, в море. Эксперты считают: вполне возможно, в НАТО таким образом просто отвлекают внимание, а в Северном море под шумок проводят несанкционированные учения.
"У меня большое подозрение, что под видом этой информации идут испытания другого вида вооружения у наших берегов. Потому что торпеду извлекли, ничего с ней не случилось, цела оболочка. Это припас, который стоит денег и явно пригодится для других кораблей после обследования на техническую пригодность. А если их все признали непригодными, то вообще удивительно, как этот норвежский корабль ходил с неисправными торпедами на борту", — говорит Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества".
Что касается токсичности, о которой сообщили западные СМИ, то этот вопрос еще предстоит изучить экологам. Военные эксперты говорят, что на фрегате должны были быть торпеды "Стингрей" британского производства, которые приводятся в движение при помощи электродвигателя. Никаких горюче-смазочных материалов или едкой жидкости там нет. Учитывая, что просочились данные о токсичности, то и взорвать по приказу командования НАТО могли нечто другое.
"У меня это вызывает удивление, потому что норвежцы отличаются высоким экологическим мышлением и ответственным подходом, а здесь военные так поступили… — комментирует эколог Валерий Бриних, директор института региональных биологических исследований. — Так как здесь моря северные, и тем более сейчас холодное время года, то метаболические процессы идут достаточно медленно. И потому действие токсических веществ будет проявляться долго".
Так что ущерб для окружающей среды еще предстоит установить, для этого потребуются серьезные исследования; их мог бы инициировать "Гринпис" или другая крупная международная организация.
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Войска , Армия , Видео , Валерий Бриних , НАТО , Журнал "Арсенал отечества" , Норвегия
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