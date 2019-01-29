У границ РФ засекли три американских самолета-разведчика

Три американских самолета-разведчика были замечены вблизи российских границ в течение одних суток. Один из них был перехвачен российским Су-27, который убедился, что разведчик удалился от границ и вернулся на аэродром. Всего за последнюю неделю радиотехнические войска ВКС обнаружили и сопроводили 19 воздушных объектов.

В минувший понедельник у российских границ были замечены три американских самолета-разведчика. Такую информацию предоставил аккаунт авиационного сервиса PlaneRadar в твиттере.

По данным сервиса, с британской авиабазы «Милденхолл» вылетел Boeing RC-135V, который продолжительное время находился в воздушном пространстве рядом с Калининградской областью . Через некоторое время с базы «Сигонелла», расположенной в Италии , вылетел RQ-4B Global Hawk, курсировавший вдоль границы Ленинградской и Псковской областей.

В тот же день американский разведчик был замечен и над Балтикой: самолет, приближающийся к российской границе, заметили над нейтральными водами, передает НСН.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США», — рассказали в Министерстве обороны РФ. Убедившись, что американский самолет отдалился на безопасное расстояние от границы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что P-8A Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Позже в сети появилось видео, на котором Су-27 сопровождает перехваченный самолет-разведчик.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН объяснил, для чего необходимо предупреждение и сопровождение иностранных самолетов.

«Было осуществлено боевое сопровождение данного воздушного судна, которое могло войти или направлялось в 12-мильную зону. Это приграничный участок, где обязательно предупреждают воздушное судно противника или сопредельного государства», — объяснил военный летчик.

Он также отметил, что бывают случаи, когда самолет другого государства просто теряет ориентиры, поэтому его нужно отвести от границ во избежание конфликтов. В исключительной экономической зоне сопредельного государства, которая составляет 200 миль от береговой линии, корабли и самолеты перемещаются только с уведомлением.

«В свое время это регулировалось взаимным обеспечением обслуживания воздушного движения. Наши представители сидели в Брюсселе, а у нас в представительствах сидели ребята из НАТО, в так называемом управлении организации использования воздушного пространства, — отметил эксперт. — Сегодня этого нет. Все изменилось после событий 2014 года, в связи с событиями в Донбассе. Нас попросили, и мы ушли оттуда. Теперь такие полеты считаются угрозой нарушения воздушного пространства».

Ранее Минобороны России сообщало, что за последнюю неделю разведку у границ РФ вели не менее 19 летательных аппаратов.

При этом военно-космическим силам страны приходилось дважды поднимать в воздух истребители для перехвата — благодаря их оперативной работе нарушения российского воздушного пространства зафиксировано не было, сообщает ФАН.

Ранее сообщалось, что дежурный истребитель Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» над Балтийским морем 24 января 2019 года. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что воздушное судно ВВС Швеции летело с выключенным транспондером в тот момент, когда российские средства контроля воздушного пространства обнаружили его над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает ФАН.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — отметили в Минобороны РФ и подчеркнули, что российский истребитель повел себя крайне корректно: приблизился к «Гольфстриму» на безопасное расстояние и сопроводил судно на безопасно расстояние от российских границ.

Не так вежливо с американским самолетом обошелся российский истребитель Су-27 ВКС РФ, который поднялся в воздух для сопровождения EP-3E у российских границ. Тогда ВМС США опубликовало видео, на котором российский истребитель выполняет перехват американского самолета-разведчика: пролетая около EP-3, самолет качнул крылом, чтобы показать свое оружие.

Опубликованное видео также сопровождалось комментарием командования ВМС США, по мнению которого Су-27 «небезопасно перехватил» американский самолет в районе Черного моря и вызвал «турбулентность». «Российский самолет совершил высокоскоростной пролет непосредственно перед [американским] самолетом, поставив под угрозу пилотов и экипаж», — отмечалось в заявлении ВМС США.

На это ответили в Минобороны РФ, представители которого обрисовали свою картину произошедшего, согласно которой самолет подошел к «гостю» на безопасное расстояние, идентифицировал его, и начал сопровождать, не допуская нарушения границ России. Как только EP-3E лег на другой курс и начал удаляться, ударный самолет ВКС РФ вернулся на свой аэродром, заверили в ведомстве.