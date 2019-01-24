Самолеты Вооруженных сил РФ нарушили в субботу на короткое время воздушное пространство Швеции, об инциденте доложено правительству, заявляют Вооруженные силы Швеции в сообщении для прессы.
"Девятнадцатого января российский самолет типа Ил-20 произвел полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker. К югу от Карлсхамна в Блекинге (южная провинция Швеции — ред.) самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения", — говорится в сообщении.
Поясняется, что военные власти считают это нарушением и об инциденте доложено правительству.
Ранее в четверг российское Минобороны сообщило, что шведский самолет-разведчик "Гольфстрим" был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря у границ России, на перехват был поднят истребитель Су-27, который после удаления иностранного самолета от государственной границы РФ благополучно вернулся на аэродром базирования.