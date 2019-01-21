Японские ВВС перехватили два российских истребителя-бомбардировщика, способных нести на своем борту ядерное оружие

The Diplomat (Япония) . Далее приводится подробный список вылетов японских ВВС по воздушной тревоге. При этом автор отмечает, что китайские самолеты совершали свои маневры вблизи Японии чаще, чем российские. Россия возобновила регулярное воздушное патрулирование в Восточной Азии в 2014 году, а в 2018 году усилила патрулирование вблизи японской территории, сообщает автор интернет-издания. Далее приводится подробный список вылетов японских ВВС по воздушной тревоге. При этом автор отмечает, что китайские самолеты совершали свои маневры вблизи Японии чаще, чем российские.

Японские истребители 16 января перехватили два ударных истребителя Су-24, находившихся в небе над Японским морем. По сообщению Министерства обороны Японии, это произошло 16 января. Воздушные силы самообороны Японии (JASDF) по тревоге подняли в воздух истребители для перехвата в небе над нейтральными водами Японского моря двух истребителей-штурмовиков Су-24, способных нести на своем борту ядерное оружие. По имеющимся данным, российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии.

Перед этим перехват российских ударных самолетов или истребителей-штурмовиков Су-24 в небе над Японским морем произошел 19 декабря 2018 года. Это был первый за пять недель случай воздушного патрулирования Россией территории вблизи Японских островов. Ранее перехват российского военного самолета — это был «Ильюшин» Ил-38 «Дельфин», самолет для выполнения патрулирования и борьбы с подводными лодками, — был осуществлен 8 ноября. Еще два российских военно-морских разведывательных и противолодочных самолета Ил-20 были перехвачены 19 октября.

В прошлом месяце я уже приводил случаи других вылетов японских ВВС по тревоге для перехвата российских самолетов.

Так, 20 сентября в воздушном пространстве над Японским морем были перехвачены три российских патрульных самолета. Среди них многофункциональный истребитель «Сухой» Су-35С («Фланкер-Е+), «Сухой» Су-24, а также еще один неопознанный самолет.

В июле прошлого года Воздушные силы самообороны Японии также поднимали в воздух по тревоге свои истребители, чтобы перехватить два российских стратегических бомбардировщика «Туполев» Ту-95МС. Эти бомбардировщики тоже способны нести на борту ядерное оружие. Ту-95МС — это модернизированная версия более старого бомбардировщика Ту-95. Это турбовинтовой стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия советской эпохи, который может быть оснащен крылатыми ракетами дальнего радиуса действия с ядерными боеголовками.

Россия возобновила регулярное патрулирование в Восточной Азии с использованием самолетов дальнего радиуса действия в 2014 году, когда произошло ухудшение российско-японских дипломатических отношений в результате войны на востоке Украины. А в 2018 году было увеличено количество самолетов Су-24, осуществляющих воздушное патрулирование вблизи японской территории.

Министерство обороны Японии не привело данные о модификации Су-24, перехваченных японскими ВВС на прошлой неделе, однако, вероятнее всего, речь идет о двух штурмовых бомбардировщиках Су-24МП, которые используются для проведения электронной разведки и постановки электронных помех. Следует отметить, что присутствие российских военных самолетов в целом в Восточной Азии в последние годы увеличилось, о чем я уже сообщил в сентябре 2018 года.

По данным Министерства обороны Японии, всего за последний фискальный год (закончившийся в марте прошлого года) Воздушные силы самообороны 904 раза поднимали в воздух свои истребители для перехвата неопознанных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству страны. 500 вылетов было совершено в ответ на приближение китайских самолетов, и 390 — в ответ на приближение российских. Таким образом, число вылетов для перехвата китайских самолетов снизилось на 41%, а число перехватов российских самолетов, наоборот, возросло на 29%.

Как я уже отметил в другой статье, Япония, в основном, использует изготавливаемые по лицензии истребители F-15 и F-16 для перехвата иностранных военных самолетов.

Как правило, ВВС Японии направляют для перехвата всепогодные истребители для завоевания превосходства в воздухе Mitsubishi F-15J, 215 из которых, включая модернизированные F-15DJ/F-15J Kai, в настоящее время находятся в распоряжении ВВС этой страны.

Еще одной рабочей лошадкой Воздушных сил самообороны Японии, участвующей в перехватах, является многоцелевой истребитель F-2. Речь в данном случае идет о производимом компанией Mitsubishi по лицензии варианте истребителя F-16 Lockheed Martin. В настоящее время в составе ВВС Японии, по официальным данным, находятся примерно 90 таких самолетов.

В 2016 году Воздушные силы самообороны Японии вдвое — с двух до четырех — увеличили количество истребителей, направляемых для каждого перехвата иностранных военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству Японии. ВВС Японии также используют для выполнения операций по перехвату истребители F-4EJ/RF-4 Phantom II.