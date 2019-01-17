Сгоревшие заживо. Триумф и трагедия первой атомной подлодки СССР

Уникальная конструкция и вооружение, первый поход на Северный полюс, катастрофа и вечная стоянка на приколе — ровно 60 лет назад, 17 января 1959 года, советский ВМФ получил в опытную эксплуатацию подводный атомоход "Ленинский комсомол". О непростой судьбе лодки, заложившей фундамент атомного подводного флота СССР, — в материале РИА Новости

Догнать и перегнать

Субмарины времен Второй мировой могли находиться под водой считаные часы — им приходилось часто всплывать для пополнения запасов воздуха и подзарядки аккумуляторов. После войны растущему советскому флоту потребовались подлодки с энергетической установкой, способной обеспечить многодневное автономное плавание. К началу 1950-х в СССР уже освоили ядерную энергетику, но как поведет себя реактор в экстремальных боевых условиях — тогда никто не знал. Кроме того, Советский Союз здесь оказался в роли догоняющего — США уже имели на вооружении атомоходы "Наутилус" и "Сивульф".

Подводную лодку проекта 627 с ядерной энергетической установкой заложили в 1954-м. Секретный проект, в детали были посвящены лишь отдельные высокопоставленные должностные лица. К работе привлекли около 350 предприятий ОПК. Техническое задание несколько раз корректировалось: на первых порах субмарину хотели вооружить одной гигантской торпедой диаметром полтора и длиной 25 метров с ядерной боевой частью. То есть сделать корабль средством исключительно доставки ядерного заряда к берегам противника и уничтожения военно-морских баз.

Однако военное руководство настояло на оснащении атомной подводной лодки (АПЛ) более привычным оружием — стандартными торпедами с ядерными и неядерными зарядами. То есть предназначение подлодки, сначала получившей название "К-3", в корне изменилось — в первую очередь она должна была бороться с вражескими кораблями и субмаринами.

Над проектом работали инженеры ленинградского конструкторского бюро "Малахит", которым удалось в короткие сроки создать уникальный корабль. Летом 1957-го его спустили на воду, а в сентябре начались швартовые испытания. Корпус лодки сконструировали с упором на подводное плавание. За своеобразную форму эту серию лодок прозвали "китами". По скоростным характеристикам и глубине погружения "К-3" превзошла "американцев". Она разгонялась под водой до тридцати узлов и погружалась на глубину более трехсот метров. Экипаж состоял из 104 моряков, максимальная продолжительность автономного плавания достигла рекордных двух месяцев.

Почти сразу же после спуска на воду впервые запустили оба реактора. На борту начались многочисленные испытания и доработки революционного на тот момент оборудования. Командиром АПЛ назначили опытного моряка-подводника Леонида Осипенко, который командовал подлодкой типа "Л" на Северном флоте. Весь личный состав прошел стажировку на обнинской атомной электростанции в Калужской области.

Испытания и пробные выходы в море выявили множество недостатков в конструкции атомной энергетической установки. В частности, в ходе длительной работы возникали течи циркуляционных насосов первого контура. Другие узлы и агрегаты атомной установки также оказались недостаточно надежными и преждевременно выходили из строя. Поэтому корабль дорабатывали уже на плаву. Несколько лет велась модернизация и совершенствование оборудования, силовой установки. В январе 1959-го "К-3" наконец передали военным.

Метры льда

На свое первое боевое дежурство лодка вышла в 1961 году. Уже в 1962-м она совершила длительный переход подо льдами Арктики. Это плавание было сопряжено с огромным риском. Толщина льда над головами подводников порой достигала 20-25 метров. Сложная ледовая обстановка затрудняла поиски полыньи для всплытия. Кроме того, возможности радиолокационного оборудования того времени не позволяли в полной мере достоверно оценить обстановку за бортом. Да и сама лодка сильно "фонила", а винты создавали большие шумы, отражавшиеся от толщи льда и создававшие проблемы акустикам.

Моряки шли практически на ощупь, малейшая ошибка могла стоить экипажу жизни. Но задачу выполнили — 17 июля 1962 года впервые в истории советского подводного флота "К-3" всплыла в районе Северного полюса, где экипаж водрузил красный флаг. После похода лодку встречал Никита Хрущев. Весь личный состав наградили высокими государственными наградами, а "К-3" переименовали в "Ленинский комсомол" в честь героически погибшей в 1943-м дизельной подлодки Северного флота "М-106".

© РИА Новости /// Командир атомной подводной лодки "Ленинский комсомол" Лев Жильцов и замполит А. Штурманов у флага, установленного ими близ Северного полюса

После арктического триумфа лодку продолжали доводить до ума. Заменили реактор, установили более современный навигационный комплекс, модернизировали систему управления и противоаварийные средства. К этому времени в составе ВМФ числилось уже несколько атомоходов, в том числе ракетных. "Ленинский комсомол" оставался экспериментальным, многие технологии отрабатывались на его борту перед установкой на серийные корабли. В частности, испытывались новые средства противолодочной обороны, аварийного спасения, тестировались различные покрытия корпуса. Состояние лодки в целом было довольно потрепанным — сказалась работа систем на предельных тестовых режимах.

Тридцать девять погибших

Но "Ленинский комсомол" продолжал выполнять боевые задачи, совершал автономные плавания и участвовал в учениях. Летом 1967-го один из таких походов завершился крупной трагедией. Когда лодка возвращалась из Средиземного моря, из-за утечки в гидравлической системе на борту вспыхнул пожар. Авария произошла уже у берегов Северной Европы, в районе Фарерских островов, на глубине пятидесяти метров. Сначала загорелся первый отсек, в котором находились торпеды с ядерной боевой частью. Их взрыв привел бы к радиационному заражению всего Норвежского моря.

В течение нескольких минут после возгорания погибли 39 моряков. Оставшиеся в живых сумели герметизировать два отсека, не позволив огню перекинуться на остальные. Однако при попытке выравнять давление через систему вентиляции угарный газ начал проникать дальше, люди на центральном посту стали терять сознание. В подводном положении лодка больше находиться не могла. Командир дал команду на всплытие. Остаток пути до базы корабль шел в надводном положении с приспущенным флагом в знак скорби по погибшим.

Подводников, погибших на "Ленинском комсомоле", похоронили в братской могиле в губе Западная Лица. За спасение большей части личного состава командира подводной лодки Юрия Степанова и его замполита наградили орденами Красной Звезды.

"Ленинский комсомол" восстановили. В строю подлодка находилась еще двадцать лет: ее вывели из состава ВМФ только осенью 1987-го. Корабль долго ожидал своей участи — быть утилизированным либо стать музеем в память о достижениях советских инженеров и военных моряков.