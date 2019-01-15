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Министр обороны Филиппин посетил крейсер «Варяг» 

ТАСС + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана и начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал-лейтенант Бенжамин Мадригал поднялись на палубу флагмана Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг", который находится в Маниле. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе визита на гвардейский ракетный крейсер "Варяг" почетных гостей ознакомили с вооружением, боевыми возможностями и основными характеристиками корабля — флагмана Тихоокеанского флота. Также, в ходе осмотра крейсера, высокопоставленные гости ознакомились с условиями быта экипажа и экспонатами корабельного музея", — рассказали в российском военном ведомстве.
За время делового захода в Манилу командование отряда кораблей Тихоокеанского приняло участие в протокольных встречах с командующим ВМС Филиппин вице-адмиралом Робертом Эмпедрадом, командующим флотом контр-адмиралом Данило Роделасом и с командующим береговой охраной Эльсоном Хермохино. Российские моряки провели совместные тренировки по преодолению полосы препятствий и огневой подготовке в пункте базирования группы Сил специальных операций ВМС Филиппин. Также российские корабли и филиппинский патрульный корабль "Аполинарио Мабини" провели совместные маневры.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел в дальний поход 1 октября 2018 года. За это время моряки посетили порты Шри-Ланки, Японии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Китая, Индии и Республики Филиппины, а также приняли участие в российско— индийских маневрах Indra navy 2018.
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Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , Генштаб , Филиппины
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