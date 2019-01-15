В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57

Стелс-покрытие кабины, снижающее радиолокационную заметность на 30 процентов, которое получат российские истребитель пятого поколения Су-57 и стратегический ракетоносец Ту-160, на американских самолетах четвертого поколения F-16 Fighting Falcon применяется с 1980-х годов, пишет The National Interest

«Технология, описанная "Ростехом", не нова. Многие истребители во всем мире используют радиолокационное покрытие», — пишет американский журнал. В качестве примера издание приводит F-16 Fighting Falcon, который в рамках программы Have Glass начал получать покрытие из оксида индия-олова еще в 1980-х годах (сам американский самолет впервые поднялся в воздух в 1974 году).

В январе в «Ростехе» рассказали о создании для боевой авиации инновационного покрытия стекол, которое «увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30 процентов». Покрытие получат Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К и Ту-160.

В ноябре 2018 года в The National Interest заявили, что сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку первый спустя восемь лет после первого полета «по-прежнему остается сырым прототипом», тогда как второй находится на вооружении в течение 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке.