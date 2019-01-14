Эшелон с танками Т-34 сделал остановку в Иркутске

Легендарные Т-34-85 были переданы Минобороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Эшелон с танками Т-34 продолжает свое движение по Транссибирской магистрали. Сегодня он прибыл в столицу Приангарья — город Иркутск

Встречать эшелон с «тридцатьчетверками» собралось несколько сотен человек, включая ветеранов ВОВ, военнослужащих и представителей ВВПОД «Юнармия». На митинге присутствовало командование РВСН , руководства города Иркутска и личный состав ракетного соединения. Перед встречающими выступили военный оркестр и местные творческие коллективы, а всем желающим была предоставлена возможность осмотреть боевые машины.

Напомним, 9 января 30 танков Т-34 прибыли из Лаоса во Владивосток. Передача их России состоялась в рамках военно-технического сотрудничества. До недавнего времени переданные боевые машины состояли на вооружении лаосской армии, поэтому все они находятся в полностью исправном техническом состоянии.