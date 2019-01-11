Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит на Филиппинах

В ходе визита командование ОБК ТОФ встретилось с представителями ВМС Филиппин и послом РФ на Филиппинах.

Сегодня отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил заход в порт Манила (Филиппины), куда прибыл 6 января.

В ходе визита командование ОБК ТОФ встретилось с представителями ВМС Филиппин и послом РФ на Филиппинах.

Во время захода в порт военнослужащие Тихоокеанского флота были приглашены на обзорную экскурсию по достопримечательностям города. Моряки провели несколько товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами по футболу и волейболу, а также сразились в перетягивании каната.