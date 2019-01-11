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Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит на Филиппинах 

ТК «Звезда» + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В ходе визита командование ОБК ТОФ встретилось с представителями ВМС Филиппин и послом РФ на Филиппинах.
Сегодня отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил заход в порт Манила (Филиппины), куда прибыл 6 января.
В ходе визита командование ОБК ТОФ встретилось с представителями ВМС Филиппин и послом РФ на Филиппинах.
Во время захода в порт военнослужащие Тихоокеанского флота были приглашены на обзорную экскурсию по достопримечательностям города. Моряки провели несколько товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами по футболу и волейболу, а также сразились в перетягивании каната.
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Войска , Армия , Филиппины
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