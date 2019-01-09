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СМИ сообщили о гибели пяти британских солдат в Дейр эз-Зоре 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
В сирийской провинции Дейр эз-Зор в результате ракетного обстрела со стороны боевиков «Исламского государства»* погибли пять британских военнослужащих.
Об этом информирует сирийское издание Al Watan со ссылкой на источники.
По их данным, инцидент произошёл в деревне аш-Шаафа.
Отмечается, что ещё несколько военных получили ранения.
Издание уточняет, что военные входят в состав сил международной коалиции.
Ранее в Сирии при обстреле со стороны ИГ пострадали двое британских военных.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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Войска , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Исламское государство
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