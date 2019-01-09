В Норвегии заговорили о войне с Россией

Россия ведет открытую конфронтацию с западными государствами, что напрямую влияет на безопасность Норвегии и стран-союзниц. Об этом в своей ежегодной речи в Военном обществе заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Его слова в среду, 9 января, приводит The Independent Barents Observer.

По мнению министра, Россия стремится к подрыву единства Запада и международного сотрудничества и использует свои военные и экономические силы, пренебрегая дипломатией.

«В целом, развитие событий в нашем окружении показывает, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — подчеркнул он.

Бакке-Йенсен добавил, что последствия столкновения могут быть очень серьезными для Крайнего Севера. Он также напомнил о многочисленных сбоях в работе систем GPS во время учений НАТО , в которых якобы замешаны российские военные.

12 ноября 2018 года премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что работа системы GPS была нарушена специально, и предположил, что Россия может иметь отношение к этому сбою. «GPS довольно легко вывести из строя, вполне возможно, что за этим стоит Россия.

Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — сказал Сипиля.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался на тенденцию «обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах». Он подчеркнул, что в Кремле не осведомлены о связи российских военных со сбоями в Норвегии.

В декабре 2018 года британская газета The Daily Express предположила, что конфликт между Россией и Украиной может перерасти в серьезное столкновение после инцидента в Керченском проливе и прохождения фрегата ВМФ России у берегов Крыма. По мнению авторов материала, кризис в отношениях рискует подтолкнуть обе страны к открытому конфликту.