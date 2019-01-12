США направили военный корабль в сторону Сирии, сообщают СМИ

Ранее неназванный военный чиновник США сообщил телеканалу Fox News , что США выводят военную технику из Сирии, войска еще нет.

По данным источников издания, сухопутные силы движутся в Сирию, чтобы вывести войска, а корабли — чтобы подстраховать войска в "уязвимый момент". Корабли возглавляет десантный корабль ВМС США Kearsarge, на борту которого находятся сотни морских пехотинцев, вертолеты и самолет.

"Ничего не изменилось", — заявил один из источников в Пентагоне. "Мы не получаем приказы от (советника по вопросам национальной безопасности президента США Джона) Болтона", — добавил он.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации ранее заявил, что США начали вывоз из Сирии наземной военной техники.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

*Запрещенная в России террористическая организация