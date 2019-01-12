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США направили военный корабль в сторону Сирии, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 45 10 минут назад
Фото: EPA
США направили сухопутные войска и группу кораблей ВМС в сторону Сирии, чтобы помочь вывести войска из страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее неназванный военный чиновник США сообщил телеканалу Fox News, что США выводят военную технику из Сирии, войска еще нет.
По данным источников издания, сухопутные силы движутся в Сирию, чтобы вывести войска, а корабли — чтобы подстраховать войска в "уязвимый момент". Корабли возглавляет десантный корабль ВМС США Kearsarge, на борту которого находятся сотни морских пехотинцев, вертолеты и самолет.
"Ничего не изменилось", — заявил один из источников в Пентагоне. "Мы не получаем приказы от (советника по вопросам национальной безопасности президента США Джона) Болтона", — добавил он.
Телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации ранее заявил, что США начали вывоз из Сирии наземной военной техники.
Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Комментарии3
Войска , В мире , Пентагон , Администрация США , CNN , Fox News , Wall Street Journal , Сирия , США
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