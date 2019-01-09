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Переотдыхавший Соловьев обругал зрителей
Переотдыхавший Соловьев обругал зрителей

Hufvudstadsbladet рассказала, как шведы тренировали тюленей для слежки за советскими подлодками 

RT на русском 1 час назад
Фото: youtube.com
В 1940-х годах в Швеции существовал секретный проект по дрессировке тюленей, в котором животных учили выслеживать подводные лодки, сообщает Hufvudstadsbladet. Тюлени должны были защищать шведские воды от советских подлодок, пытавшихся воспрепятствовать поставкам руды в нацистскую Германию. Хотя участвовавшие в эксперименте животные научились хорошо справляться с заданиями, в реальных условиях им поработать почти не удалось.
«Если спуститься вниз по крутому склону к пляжу полуострова Галё, расположенного в шхерах к югу от Стокгольма, вы найдете одну из самых необычных военно-исторических достопримечательностей Швеции», — рассказывает финское издание Hufvudstadsbladet.
Здесь в 1940-х годах шведские военные тренировали своё «секретное элитное подразделение» — группу из 19 тюленей, которых обучали выслеживать вражеские подводные лодки. Как сообщает издание, сегодня «тюленью станцию» могут посетить все желающие.
По словам газеты, сейчас на месте осуществления «самого секретного из всех секретных проектов Швеции» осталось лишь полуразрушенное ограждение в воде, однако когда-то здесь был бассейн и база для 19 шведских тюленей, которых поймали в 1940 году в Боттенвикене и «заставляли работать на благо и оборону королевства».
Как рассказывает Hufvudstadsbladet, проект, получивший название «Операция Пальмен» («Пальмен» — деревянная лодка для перевозки тюленей), был амбициозным: «планировалось научить тюленей искать и локализовать мины и торпеды, а также помечать подводные лодки». С этой задачей поручено было справиться психологу и специалисту по поведению животных Вальдемару Феллениусу, который переехал в Галё с женой Ютой и трехлетним сыном Пером. Галё был присвоен секретный статус, а несколько человек, работавших с тюленями, в течение четырёх лет находились в полной изоляции от внешнего мира.
Как отмечает газета, поводом к созданию подобного проекта послужила угроза со стороны советских подводных лодок в Балтийском море, пытавшихся воспрепятствовать поставкам руды из Швеции в нацистскую Германию.
«Даже сегодняшние продвинутые компьютерные технологии не позволяют уверенно обнаруживать подлодки, а уж почти 80 лет назад возможности были гораздо скромнее», — поясняет газета.
Во время тренировок тюленей обучали ассоциировать большие количества сельди с особыми металлическими предметами, и они не принимали никакой другой еды, кроме той, что им давали на Галё. Помимо «дружеского убеждения» и поощрений в обучении тюлений использовались и слабые электрические разряды. Во время охоты за подводными лодками на тюленя надевали упряжь, снабженную устройством, состоящим из захватов с крюками и поплавка. Когда крюк закреплялся на подводной лодке, высвобождался поплавок, на котором потом зажигался огонь, указывающий на место расположения лодки.
Как сообщается, участвовавшие в эксперименте животные вскоре научились прекрасно справляться с заданиями, а по окончании обучения могли обнаружить подводную лодку «Морской лев» (Sjölejonet) в 19 случаях из 20. Тем не менее, в настоящем задании тюленям удалось поучаствовать лишь дважды, и оба раза безуспешно. В одном случае из двух виной всему был неверно определённый район поисков. При этом, по мнению капитана подводной лодки Бенгта Хедлунда, участвовавшего в тренировках в Галё, на тренированных тюленей в поисках советских подводных лодок вполне можно было положиться.
«Да, почему нет. Тюлени же находили мою подводную лодку «Морской лев», — рассказывал Хедлунд в 1980-х годах.
Как сообщает издание, после войны проект «Пальмен» свернули, а и тюлени переехали в Скансен.
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Войска , Оружие , Статьи , Технологии , Германия , Стокгольм , Швеция
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