Испытание Ил-76МД-90А показали на видео

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Испытание самолета-заправщика Ил-76МД-90А показали на видео 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Проверку двигателя, бортовых систем, системы аварийного покидания, открывания и закрывания боковых дверей, системы кругового обзора визуального контроля и навигационного оборудования российского воздушного самолета-заправщика, созданного на базе Ил-76МД-90А, показали на видео. Соответствующие кадры публикует «Звезда».
«Ну, естественно, это новый уровень и новые возможности. В том числе и боевые. Удобство эксплуатации», — сказал телеканалу летчик-испытатель Владимир Иринархов.
Ранее в декабре на видео была показана штурманская кабина воздушного заправщика.
Созданный на базе Ил-76МД-90А воздушный танкер Ил-78М-90А вмещает 52 тонны топлива и способен заправлять в воздухе до трех самолетов, а на земле — до четырех. С октября 2012-го по декабрь 2018-го в Ульяновске построено десять таких топливозаправщиков.
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